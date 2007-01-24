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Poster of For a Few Dollars More
8.2
For a Few Dollars More - Trailer
Kinoafisha Films For a Few Dollars More
8.2

For a Few Dollars More

, 1965
Per qualche dollaro in più
Italy, Spain, Germany / Action, Western / 18+
Trailers
Poster of For a Few Dollars More
8.2
For a Few Dollars More - Trailer
For a Few Dollars More  Trailer

Synopsis

Two bounty hunters with the same intentions team up to track down a Western outlaw.

Cast

Clint Eastwood
Clint Eastwood
Monco
Lee Van Cleef
Col. Douglas Mortimer
Gian Maria Volonté
Gian Maria Volonté
El Indio (The Indian)
Mara Krupp
Mary - Hotel Manager's Beautiful Wife
Luigi Pistilli
Groggy, Member of Indio's Gang
Klaus Kinski
Juan Wild - The Hunchback
Joseph Egger
Luis Rodríguez
Manuel (Member of Indio's Gang)
Benito Stefanelli
Luke 'Hughie'
Panos Papadopulos
Sancho Perez, Member of Indio's Gang
Aldo Sambrell
Cuchillio
Director Sergio Leone
Writer Sergio Leone, Fulvio Morsella, Luciano Vincenzoni
Composer Ennio Morricone
Cast and Crew

Film details

Country Italy / Spain / Germany
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 1965
Online premiere 24 January 2007
World premiere 10 May 1965
Release date
24 May 1967 Argentina
24 April 2010 Australia
25 March 1966 Brazil
1 June 1967 Canada
1 May 2005 Czechia
23 December 1966 Denmark
8 June 1984 Finland
30 September 1966 France
25 March 1966 Germany
5 October 1967 Great Britain
20 December 1965 Greece
6 August 1970 Hong Kong
29 February 2024 Iceland 12 year age limit
1 December 1967 Ireland
30 December 1965 Italy
28 January 1967 Japan
16 September 2016 Latvia
10 May 1967 Netherlands
26 January 1967 Peru
2 September 1980 Philippines
23 May 1968 Portugal
26 August 1967 South Korea
5 September 1966 Spain
17 November 1966 Sweden
21 October 1968 Turkey
10 May 1965 USA
MPAA R
Budget $600,000
Worldwide Gross $15,001,995
Production Produzioni Europee Associate (PEA), Arturo González Producciones Cinematográficas, Constantin Film
Also known as
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Film rating

8.2
Rate 14 votes
8.2 IMDb

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