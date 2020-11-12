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Film rating
7.5
Rate13 votes
7.4IMDb
Updated 12 November 2020
Stills
Quotes
Sarah BeldingBe careful. You're a man who makes people afraid, and that's dangerous.
The StrangerIt's what people know about themselves inside that makes 'em afraid.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.