Also known as

High Plains Drifter, La venganza del muerto, Ein Fremder ohne Namen, Infierno de cobardes, 荒野浪子, Biganeh-e binam, De vreemdeling zonder naam, Eer U'shma Gehenom, Ein framand utan namn, En fremmed uden navn, Fennsíkok csavargója, Fremmed uten navn, Kasabadaki Yabancı, Kôya no Stranger, L'homme des hautes plaines, Lãng Tử Cao Nguyên, Lo straniero senza nome, Mannen med oxpiskan, Mściciel, Nepoznati zaštitnik, Neznani zascitnik, Nimetu võõras ehk härjapiitsaga mees, O Estranho sem Nome, O Pistoleiro do Diabo, Piskan, Raitelis iš Aukštuju lygumu, Rătăcitorul câmpiilor înalte, Ruoska, Tulák z horských plání, Tulák z širých plání, Tulák z vysokých plání, Tulák zo šírych plání, Περιπλανώμενος πιστολέρο, Бродяга высокогорных равнин, Непознати заштитник, Скитникът от платата, 獨行俠紅屋殲霸, 荒野のストレンジャー, 황야의 스트렌저

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