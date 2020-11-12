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Poster of High Plains Drifter
7.5
Kinoafisha Films High Plains Drifter
7.5

High Plains Drifter

, 1973
High Plains Drifter
USA / Western, Thriller / 18+
Poster of High Plains Drifter
7.5

Synopsis

A gunfighting stranger comes to the small settlement of Lago and is hired to bring the townsfolk together in an attempt to hold off three outlaws who are on their way.

Cast

Clint Eastwood
Clint Eastwood
The Stranger
Verna Bloom
Sarah Belding
Marianna Hill
Callie Travers
Mitch Ryan
Dave Drake
Jack Ging
Morgan Allen
Stefan Gierasch
Mayor Jason Hobart
Ted Hartley
Lewis Belding
Billy Curtis
Mordecai
Geoffrey Lewis
Stacey Bridges
Scott Walker
Bill Borders
Director Clint Eastwood
Writer Ernest Tidyman
Composer Dee Barton
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1973
Online premiere 18 September 2001
World premiere 6 April 1973
Release date
19 April 1973 Russia 16+
1 June 1973 Australia
23 October 1973 Brazil 16
18 May 1973 Canada
22 May 1973 Colombia
28 June 1973 Denmark
3 August 1973 Finland
22 August 1973 France
23 October 1973 Germany
12 July 1973 Great Britain
2 January 1974 Iran
22 February 1974 Ireland
5 September 1973 Italy
2 June 1973 Japan
19 April 1973 Kazakhstan
22 November 1973 Mexico
7 September 1973 Netherlands
21 July 1975 Poland
5 August 1973 Spain
16 July 1973 Sweden
19 April 1973 USA
19 April 1973 Ukraine
1 April 1974 Uruguay
MPAA R
Budget $5,500,000
Worldwide Gross $15,706,540
Production The Malpaso Company
Also known as
High Plains Drifter, La venganza del muerto, Ein Fremder ohne Namen, Infierno de cobardes, 荒野浪子, Biganeh-e binam, De vreemdeling zonder naam, Eer U'shma Gehenom, Ein framand utan namn, En fremmed uden navn, Fennsíkok csavargója, Fremmed uten navn, Kasabadaki Yabancı, Kôya no Stranger, L'homme des hautes plaines, Lãng Tử Cao Nguyên, Lo straniero senza nome, Mannen med oxpiskan, Mściciel, Nepoznati zaštitnik, Neznani zascitnik, Nimetu võõras ehk härjapiitsaga mees, O Estranho sem Nome, O Pistoleiro do Diabo, Piskan, Raitelis iš Aukštuju lygumu, Rătăcitorul câmpiilor înalte, Ruoska, Tulák z horských plání, Tulák z širých plání, Tulák z vysokých plání, Tulák zo šírych plání, Περιπλανώμενος πιστολέρο, Бродяга высокогорных равнин, Непознати заштитник, Скитникът от платата, 獨行俠紅屋殲霸, 荒野のストレンジャー, 황야의 스트렌저

Film rating

7.5
Rate 13 votes
7.4 IMDb
Updated 12 November 2020

Quotes

Sarah Belding Be careful. You're a man who makes people afraid, and that's dangerous.
The Stranger It's what people know about themselves inside that makes 'em afraid.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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