Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of A Fistful of Dollars
Poster of A Fistful of Dollars
Рейтинги
7.9 IMDb Rating: 7.9
Rate
2 posters
Kinoafisha Films A Fistful of Dollars

A Fistful of Dollars

Per un pugno di dollari 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A wandering gunfighter plays two rival families against each other in a town torn apart by greed, pride, and revenge.
Country Italy / Spain / Germany
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1964
Online premiere 24 June 2016
World premiere 18 January 1964
Release date
24 June 1993 Czechia 12+
7 November 1966 Denmark
15 March 1966 France
5 March 1965 Germany
10 June 1967 Great Britain
20 December 1964 Greece
4 September 1969 Hong Kong
30 June 1967 Ireland
12 September 1964 Italy
25 December 1965 Japan
21 October 1966 Portugal
28 April 1966 South Korea
26 September 1965 Spain
19 July 1967 Sweden
9 November 1967 Turkey
18 January 1964 USA
MPAA R
Budget $200,000
Worldwide Gross $14,520,409
Production Jolly Film, Constantin Film, Ocean Films
Also known as
Per un pugno di dollari, A Fistful of Dollars, Por un puñado de dólares, For a Fistful of Dollars, Für eine Handvoll Dollar, Pour une poignée de dollars, Za šaku dolara, För en handfull dollar, Por Um Punhado de Dólares, Voor een handvol dollars, Za pest dolarjev, A Fist Full of Dollars, A Fistfull of Dollars, Bekhatere yek mosht dolar, Bir Avuç Dolar, Du xing xia lian huan duo ming chang, Egy maréknyi dollárért, En nævefuld dollars, En näve dollars, Fistful of Dollars, For en neve dollar, Huang ye da biao ke, Hwang-ya-ui Mu-beop-ja, Il magnifico straniero, Kourallinen dollareita, Koya no yojimbo, Một Nắm Đô La, Nur einer bleibt zurück, Par sauju dolāru, Pentru un pumn de dolari, Peotäis dollareid, Per un grapat de dòlars, Pre hrsť dolárov, Pro hrst dolarů, Ray el Magnifico, The Magnificent Stranger, Už saują dolerių, Za garść dolarów, Za hrsť dolárov, Για μια χούφτα δολάρια, За жменю даляраў, За жменю доларів, За пригоршню долларов, За шаку долара, За шепа долари, 獨行俠連環奪命槍, 荒野の用心棒, 荒野大鏢客, 荒野大镖客
Director
Sergio Leone
Monte Hellman
Cast
Clint Eastwood
Clint Eastwood
Gian Maria Volonté
Gian Maria Volonté
Marianne Koch
Wolfgang Lukschy
Cast and Crew
Similar films for A Fistful of Dollars
For a Few Dollars More 8.2
For a Few Dollars More (1965)
Once Upon a Time in the West 8.4
Once Upon a Time in the West (1968)
Horizon: An American Saga - Chapter 2 7.9
Horizon: An American Saga - Chapter 2 (2024)
Horizon: An American Saga 7.4
Horizon: An American Saga (2024)
Duck, You Sucker! 7.5
Duck, You Sucker! (1972)
The Good, the Bad and the Ugly 8.6
The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Pale Rider 6.9
Pale Rider (1985)
The Outlaw Josey Wales 7.2
The Outlaw Josey Wales (1976)
Hang 'Em High 7.0
Hang 'Em High (1968)
Unforgiven 7.8
Unforgiven (1992)
Escape from Alcatraz 7.5
Escape from Alcatraz (1979)
High Plains Drifter 7.5
High Plains Drifter (1973)

Film rating

7.9
Rate 12 votes
7.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Listen to the
soundtrack A Fistful of Dollars
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more