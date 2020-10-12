Menu
Poster of Frances
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.2
Kinoafisha Films Frances

Frances

Frances 18+
Country USA
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 1982
Online premiere 12 October 2020
World premiere 3 December 1982
Release date
3 December 1982 Russia 16+
26 May 1983 Argentina +18
11 March 1983 Australia M
1 August 1983 Austria
17 November 1983 Belgium
25 January 1984 Brazil
18 April 1983 Denmark
29 July 1983 Finland K-16
7 September 1983 France
26 August 1983 Germany
24 February 1983 Great Britain 15
30 January 1986 Hungary 16
17 January 1986 Japan
3 December 1982 Kazakhstan
4 May 1983 Netherlands
3 April 1983 Norway 15
11 December 1984 Portugal M/12
12 April 1983 Spain
20 January 1984 Sweden 15
3 December 1982 Ukraine
10 June 1983 Uruguay
MPAA R
Production Brooksfilms, EMI Films
Also known as
Frances, Frances, a Filha da Fúria, Frances, μια αδέσμευτη γυναίκα, Frensė, Frensis, Gecelerin kadını, Франсис, Френсіс, Фрэнсис, 女優フランシス, 法蘭西斯
Director
Graeme Clifford
Cast
Bart Burns
Kim Stanley
Jonathan Banks
Sam Shepard
Jessica Lange
Cast and Crew
Film rating

7.3
Rate 14 votes
7.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Arresting Sergeant Your name?
Frances Farmer You jerks drag me down here in the middle of the night and you don't know who the hell I am?
Arresting Sergeant Your name lady?
Frances Farmer Frances Elena Farmer. Want me to spell it?
Arresting Sergeant And your address?
Frances Farmer Put me down as a vag, vagrant, vagabond. What is this, a joke? It's a joke? Assault and battery? Huh? I barely touched that bitch.
Arresting Sergeant Occupation?
Frances Farmer Cocksucker.
