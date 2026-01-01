Menu
Рейтинги
7.7 IMDb Rating: 7.4
Tootsie

Tootsie

Tootsie 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Michael Dorsey, an unsuccessful actor, disguises himself as a woman in order to get a role on a trashy hospital soap.
Country USA
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 1982
World premiere 10 June 1982
Release date
1 December 1982 Russia 16+
3 March 1983 Australia M
17 December 1982 Belgium AL
11 March 1983 Denmark
25 March 1983 Finland
2 March 1983 France
23 March 1983 Germany
10 January 1983 Great Britain
21 February 1985 Hungary 18
10 June 1982 Ireland
22 April 1983 Italy
16 April 1983 Japan G
1 December 1982 Kazakhstan
1 January 1984 Poland 18
10 September 1983 South Korea 15
17 December 1982 Sweden 15
16 December 1982 USA
1 December 1982 Ukraine
MPAA PG
Budget $21,000,000
Worldwide Gross $177,200,285
Production Columbia Pictures, Mirage Enterprises, Punch Productions
Also known as
Tootsie, Тутси, Tutsi, 窈窕淑男, Aranyoskám, Sirdspuķīte, Tootsie - lyömätön lyyli, Tootsie - Quando Ele Era Ela, Would I Lie to You?, Τούτσι, Тутсі, टूटसी, トッツィー, 宝贝, 杜丝先生
Director
Sydney Pollack
Sydney Pollack
Cast
Dustin Hoffman
Dustin Hoffman
Jessica Lange
Jessica Lange
Bill Murray
Bill Murray
Sydney Pollack
Sydney Pollack
Geena Davis
Geena Davis
Cast and Crew
Film rating

7.7
11 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Quotes
[Dorothy Michaels' screen test]
Rita I'd like to make her look a little more attractive, how far can you pull back?
Cameraman How do you feel about Cleveland?
Rita Knock it off.
Listen to the
soundtrack Tootsie
Stills
