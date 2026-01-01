Menu
Kinoafisha Films The Postman Always Rings Twice

The Postman Always Rings Twice

The Postman Always Rings Twice 18+
Synopsis

The sensuous wife of a lunch wagon proprietor and a rootless drifter begin a sordidly steamy affair and conspire to murder her Greek husband.
Country USA / Germany
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 1981
World premiere 20 March 1981
Release date
20 March 1981 Russia 18+
21 April 1981 Germany
12 June 1981 Great Britain
25 September 1981 Greece
12 June 1981 Ireland
21 November 1981 Japan R18+
20 March 1981 Kazakhstan
30 October 1981 Portugal
27 May 1981 Spain
20 March 1981 USA
20 March 1981 Ukraine
MPAA R
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $12,383,416
Production Lorimar Film Entertainment, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Northstar International
Also known as
The Postman Always Rings Twice, El cartero llama dos veces, El cartero siempre llama dos veces, Le facteur sonne toujours deux fois, Postmannen ringer alltid två gånger, Wenn der Postmann zweimal klingelt, A postás mindig kétszer csenget, De postbode belt altijd tweemaal, El carter sempre truca dues vegades, Il postino suona sempre due volte, Laiškanešys skambina du kartus, Listonosz zawsze dzwoni dwa razy, Người Đưa Thư Luôn Đến Hai Lần, O Carteiro Toca Sempre Duas Vezes, O Destino Bate à sua Porta, Postacı Kapıyı İki Kere Çalar, Pošťák vždy zvoní dvakrát, Poštar uvek zvoni dvaput, Postar vedno zvoni dvakrat, Poštár zvoní dvakrát, Poştaşul sună întotdeauna de două ori, Postbudet ringer altid to gange, Postimies soittaa aina kahdesti, Postmannen ringer alltid to ganger, Ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δυο φορές, Листоноша завжди дзвонить двічі, Почтальон всегда звонит дважды, Пощальонът винаги звъни два пъти, 郵便配達は二度ベルを鳴らす, 郵差總按兩次鈴
Director
Bob Rafelson
Cast
Jack Nicholson
Jack Nicholson
Jessica Lange
Jessica Lange
John Colicos
Michael Lerner
Michael Lerner
Christopher Lloyd
Christopher Lloyd
Cast and Crew
Film rating

6.4
Rate 15 votes
6.6 IMDb
Quotes
Cora I gotta have you, Frank. If it was just us. If it was just you and me.
Frank Chambers What are you talking about?
Cora I'm getting tired of what's right and wrong.
Frank Chambers They hang people for that, Cora.
Stills
