Music Box, Mucho más que un crimen, Die ganze Wahrheit, Hrací skříňka, Hracia skrinka, Kærlighedens grænser, La caja de música, Muito Mais que um Crime, Music Box - Die ganze Wahrheit, Music Box - Prova d'accusa, Music box - skuggor ur det förflutna, Muzička kutija, Müzik Kutusu, O Enigma da Caixa de Música, Pozytywka, Skuggor ur det förflutna, Soittorasia, Speldosan, Spilledåsen, Zenedoboz, Zenélö doboz, Το μουσικό κουτί, Музикалната кутия, Музична шкатулка, Музыкальная шкатулка, ミュージックボックス, 八音盒, Musiqi Qutusu
Film rating
7.4
Rate10 votes
7.4IMDb
Quotes
Mack JonesWhat do we know about our parents?
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.