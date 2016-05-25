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Poster of Music Box
7.4
Kinoafisha Films Music Box
7.4

Music Box

, 1989
Music Box
USA / Thriller, Crime, Drama / 18+
Poster of Music Box
7.4

Synopsis

A lawyer defends her father accused of war crimes, but there is more to the case than she suspects.

Cast

Jessica Lange
Jessica Lange
Ann Talbot
Armin Mueller-Stahl
Armin Mueller-Stahl
Mike Laszlo
Frederik Moffet
Lukas Haas
Lukas Haas
Mikey Talbot
Cheryl Lynn Bruce
Georgine Wheeler
Sol Frieder
Istvan Boday
Frederic Forrest
Frederic Forrest
Jack Burke
Donald Moffat
Harry Talbot
Mari Törőcsik
Magda Zoldan
J.S. Block
Judge Silver
Michael Rooker
Michael Rooker
Karchy Laszlo
Director Costa-Gavras
Writer Joe Eszterhas
Composer Philippe Sarde
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 1989
Online premiere 25 May 2016
World premiere 22 December 1989
Release date
28 February 1990 France
28 February 1990 Greece
8 December 1990 Japan G
23 April 1990 Netherlands
24 February 1990 South Korea 18
22 December 1989 USA
MPAA PG-13
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $6,263,883
Production Carolco Pictures
Also known as
Music Box, Mucho más que un crimen, Die ganze Wahrheit, Hrací skříňka, Hracia skrinka, Kærlighedens grænser, La caja de música, Muito Mais que um Crime, Music Box - Die ganze Wahrheit, Music Box - Prova d'accusa, Music box - skuggor ur det förflutna, Muzička kutija, Müzik Kutusu, O Enigma da Caixa de Música, Pozytywka, Skuggor ur det förflutna, Soittorasia, Speldosan, Spilledåsen, Zenedoboz, Zenélö doboz, Το μουσικό κουτί, Музикалната кутия, Музична шкатулка, Музыкальная шкатулка, ミュージックボックス, 八音盒, Musiqi Qutusu

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.4 IMDb
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