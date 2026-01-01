Menu
Russian
Poster of Blue Sky
Рейтинги
6.4 IMDb Rating: 6.4
Blue Sky

Blue Sky

Blue Sky 18+
Synopsis

Jessica Lange stars in a period drama about a family moving to a military base, and she quickly becomes part of a cover-up involving nuclear bomb tests.
Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 1991
World premiere 24 August 1994
Release date
24 August 1994 Russia 12+
21 June 1995 France
16 September 1994 Germany
24 August 1994 Kazakhstan
16 September 1994 USA
24 August 1994 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $16,000,000
Worldwide Gross $3,359,465
Production Orion Pictures, Robert H. Solo Productions
Also known as
Blue Sky, Cielo azul, Céu Azul, Ble ouranos, Błękit nieba, Blue Sky: Crimen nuclear encubierto, Cer albastru, Kék ég, Las cosas que nunca mueren, Mavi gök, Modro nebo, Operace Blue Sky, Operácia 'Blue Sky', Operation Blue Sky, Plavo nebo, Shama'yim K'khoulim, Sininen taivas, Sous le ciel du Nevada, Μπλε ουρανός, Блакитні небеса, Голубое небо, Синє небо, Синьо небе, ブルースカイ, 蓝色天空, 藍天
Director
Steve Yaconelli
Cast
Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones
Powers Boothe
Carrie Snodgress
Amy Locane
Mitch Ryan
Cast and Crew
Film rating

6.4
11 votes
6.4 IMDb
Quotes
Hank Marshall You take water, for example. Sometimes it's water, sometimes it's ice. Sometimes it's steam, vapor. It always the same old H2O. It only changes its properties. Your mother's like that. She's like water.
