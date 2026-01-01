Country
USA
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
1991
World premiere
24 August 1994
Release date
|24 August 1994
|Russia
|
|12+
|21 June 1995
|France
|
|
|16 September 1994
|Germany
|
|
|24 August 1994
|Kazakhstan
|
|
|16 September 1994
|USA
|
|
|24 August 1994
|Ukraine
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$16,000,000
Worldwide Gross
$3,359,465
Production
Orion Pictures, Robert H. Solo Productions
Also known as
Blue Sky, Cielo azul, Céu Azul, Ble ouranos, Błękit nieba, Blue Sky: Crimen nuclear encubierto, Cer albastru, Kék ég, Las cosas que nunca mueren, Mavi gök, Modro nebo, Operace Blue Sky, Operácia 'Blue Sky', Operation Blue Sky, Plavo nebo, Shama'yim K'khoulim, Sininen taivas, Sous le ciel du Nevada, Μπλε ουρανός, Блакитні небеса, Голубое небо, Синє небо, Синьо небе, ブルースカイ, 蓝色天空, 藍天