Cast
Gail Strickland
Bonnie Mae
Morgan Paull
Wayne Billings
Cast and Crew
Writer
Irving Ravetch, Harriet Frank Jr.
Composer
David Shire
Film details
Country
USA
Runtime
2 hours 3 minutes
Production year
1979
World premiere
2 March 1979
Release date
|2 March 1979
|Russia
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|12+
|4 June 1979
|Denmark
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|29 May 1979
|France
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|29 May 1979
|Germany
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|12
|2 March 1979
|Kazakhstan
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|30 May 1979
|Spain
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|19 September 1979
|Sweden
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|2 March 1979
|USA
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|2 March 1979
|Ukraine
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MPAA
PG
Worldwide Gross
$22,228,000
Production
Twentieth Century Fox
Also known as
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