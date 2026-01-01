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Poster of Norma Rae
7.3
Kinoafisha Films Norma Rae
7.3

Norma Rae

, 1979
Norma Rae
USA / Drama / 18+
Poster of Norma Rae
7.3

Synopsis

A young single mother and textile worker agrees to help unionize her mill despite the problems and dangers involved.

Cast

Sally Field
Sally Field
Norma Rae
Beau Bridges
Beau Bridges
Sonny
Ron Leibman
Reuben
Pat Hingle
Vernon
Barbara Baxley
Leona
Gail Strickland
Bonnie Mae
Morgan Paull
Wayne Billings
Robert Broyles
Sam Bolen
John Calvin
Ellis Harper
Booth Colman
Dr. Watson
Director Martin Ritt
Writer Irving Ravetch, Harriet Frank Jr.
Composer David Shire
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 1979
World premiere 2 March 1979
Release date
2 March 1979 Russia 12+
4 June 1979 Denmark
29 May 1979 France
29 May 1979 Germany 12
2 March 1979 Kazakhstan
30 May 1979 Spain
19 September 1979 Sweden
2 March 1979 USA
2 March 1979 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $22,228,000
Production Twentieth Century Fox
Also known as
Norma Rae, Норма Рей, Norma Rae - Eine Frau steht ihren Mann, Norma Re, Weaving Room, Норма Рэй, ノーマ・レイ, 諾瑪蕊, 노마 레이

Film rating

7.3
Rate 15 votes
7.3 IMDb

Quotes

Norma Rae Webster Forget it! I'm stayin' right where I am. It's gonna take you and the police department and the fire department and the National Guard to get me outta here!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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