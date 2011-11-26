Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of We Bought a Zoo
Poster of We Bought a Zoo
Poster of We Bought a Zoo
Poster of We Bought a Zoo
Poster of We Bought a Zoo
Poster of We Bought a Zoo
Poster of We Bought a Zoo
Рейтинги
7.2 IMDb Rating: 7
Rate
7 posters
Kinoafisha Films We Bought a Zoo

We Bought a Zoo

We Bought a Zoo 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Set in Southern California, a father moves his young family to the countryside to renovate and re-open a struggling zoo.
We Bought a Zoo - trailer in russian
We Bought a Zoo  trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2011
Online premiere 27 January 2012
World premiere 26 November 2011
Release date
26 January 2012 Russia Двадцатый Век Фокс 0+
29 December 2011 Argentina
22 March 2012 Armenia
8 December 2011 Australia
26 January 2012 Belarus
18 April 2012 Belgium
23 December 2011 Brazil
23 December 2011 Canada
19 January 2012 Chile
20 January 2012 Colombia
29 December 2011 Costa Rica
12 April 2012 Czechia
16 October 2012 Denmark
27 January 2012 Ecuador
20 January 2012 El Salvador
2 March 2012 Estonia
20 April 2012 Finland
18 April 2012 France
3 May 2012 Germany
16 March 2012 Great Britain
26 April 2012 Greece
22 December 2011 Hong Kong
22 March 2012 Hungary 12
23 March 2012 India
16 March 2012 Ireland PG
1 March 2012 Israel
8 June 2012 Italy
8 June 2012 Japan PG12
26 January 2012 Kazakhstan
1 March 2012 Kuwait
2 March 2012 Latvia
3 February 2012 Lithuania
22 December 2011 Mexico
19 April 2012 Netherlands
20 January 2012 Panama
19 January 2012 Peru
18 January 2012 Philippines
16 March 2012 Poland
29 March 2012 Portugal
27 January 2012 Romania 12
26 January 2012 Serbia
22 December 2011 Singapore
20 January 2012 South Africa
18 January 2012 South Korea
30 December 2011 Spain
9 March 2012 Sweden
8 June 2012 Switzerland
23 December 2011 Taiwan
23 December 2011 Turkey
23 December 2011 USA
23 February 2012 Ukraine
24 February 2012 Uruguay
2 March 2012 Venezuela
MPAA PG
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $120,081,841
Production Twentieth Century Fox, LBI Entertainment, Vinyl Films
Also known as
We Bought a Zoo, Un zoológico en casa, En ny start, Un lugar para soñar, Am cumpărat o grădină zoologică, Az igazi kaland, Comprámos um Zoo!, Compramos Um Zoológico, Düşler Bahçesi, Koti eläintarhassa, Koupili jsme ZOO, Kúpili sme ZOO, Kupili smo zivalski vrt, Kupili smo Zoo, Kupiliśmy zoo, La mia vita è uno zoo, Makom lahalom alav, Me ostsime loomaaia, Mēs nopirkām zvērudārzu, Mes nusipirkom zoologijos sodą, Mua Cả Sở Thú, Nous avons acheté un zoo, Nouveau départ, O zoologikos mas kipos, Un Zoologico en Casa, Wir kaufen einen Zoo, Ο ζωολογικός μας κήπος, Купили смо зоо-врт, Купихме си зоопарк, Ми купили зоопарк, Мы купили зоопарк, 幸せへのキセキ, 我們買了動物園, 我家买了动物园
Director
Cameron Crowe
Cameron Crowe
Cast
Matt Damon
Matt Damon
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
Elle Fanning
Elle Fanning
Carla Gallo
Carla Gallo
Thomas Haden Church
Thomas Haden Church
Cast and Crew
Similar films for We Bought a Zoo
Min søsters børn i Afrika 5.4
Min søsters børn i Afrika (2013)
Because of Winn-Dixie 6.3
Because of Winn-Dixie (2005)
The Call of the Wild 7.6
The Call of the Wild (2020)
A Dog's Journey 8.0
A Dog's Journey (2019)
Goodbye Christopher Robin 7.3
Goodbye Christopher Robin (2017)
Wonder 8.0
Wonder (2017)
Zoo 6.5
Zoo (2017)
A Dog's Purpose 7.8
A Dog's Purpose (2017)
The Jungle Book 7.4
The Jungle Book (2016)
Miracles from Heaven 7.1
Miracles from Heaven (2016)
Max 6.7
Max (2015)
Heaven Is for Real 5.9
Heaven Is for Real (2014)

Film rating

7.2
Rate 20 votes
7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1578
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Leshiy133 2 April 2015, 12:51
Чудесная картина Кэмерона Кроу с блестящим кастингом из Мэтта Дэймона, Скарлетт Йоханссон, Элли Фаннинг и других ярко показавших себя актёров -… Read more…
LemonTea 2 April 2015, 12:51
Фильм семейный , для детей =)✊
Quotes
Benjamin Mee You know, sometimes all you need is twenty seconds of insane courage. Just literally twenty seconds of just embarrassing bravery. And I promise you, something great will come of it.
Film Trailers All trailers
We Bought a Zoo - trailer in russian
We Bought a Zoo Trailer in russian
We Bought a Zoo - отрывки 3
We Bought a Zoo Отрывки 3
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack We Bought a Zoo
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more