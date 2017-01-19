Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of A Dog's Purpose
7.8
A Dog's Purpose - Dubbed trailer
Kinoafisha Films A Dog's Purpose
7.8

A Dog's Purpose

, 2017
A Dog's Purpose
USA / Drama, Comedy / 18+
Trailers
Poster of A Dog's Purpose
7.8
A Dog's Purpose - Dubbed trailer
A Dog's Purpose  Dubbed trailer

Synopsis

A dog looks to discover his purpose in life over the course of several lifetimes and owners.

Cast

Britt Robertson
Britt Robertson
Teen Hannah
Bradley Cooper
Bradley Cooper
Dennis Quaid
Dennis Quaid
Adult Ethan
Peggy Lipton
Peggy Lipton
Adult Hannah
Juliet Rylance
Juliet Rylance
Ethan's Mom
John Ortiz
John Ortiz
Luke Kirby
Luke Kirby
Ethan's Dad
Bryce Gheisar
Bryce Gheisar
Ethan - 8 Years Old
K.J. Apa
K.J. Apa
Teen Ethan
Josh Gad
Josh Gad
Tino
Josh Gad
Josh Gad
Tino
Josh Gad
Josh Gad
Tino
Director Lasse Hallström
Writer Audrey Wells, Maya Forbes, Wallace Wolodarsky, W. Bruce Cameron, Cathryn Michon
Composer Rachel Portman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2017
Online premiere 28 August 2017
World premiere 19 January 2017
Release date
30 March 2017 Russia UPI 6+
2 February 2017 Argentina
4 May 2017 Australia
23 February 2017 Austria
30 March 2017 Belarus
26 April 2017 Belgium
26 January 2017 Bolivia
26 January 2017 Brazil
3 February 2017 Bulgaria
27 February 2017 Canada
26 January 2017 Chile
30 July 2020 China
9 March 2017 Colombia
26 January 2017 Cyprus
24 February 2017 Estonia
19 April 2017 France
23 February 2017 Germany
5 May 2017 Great Britain
26 January 2017 Greece
24 August 2017 Hong Kong
26 January 2017 Hungary
31 March 2017 India
3 February 2017 Indonesia
5 May 2017 Ireland
16 March 2017 Israel
19 January 2017 Italy
29 September 2017 Japan G
30 March 2017 Kazakhstan
23 February 2017 Kuwait
24 February 2017 Latvia
24 February 2017 Lithuania
27 February 2017 Mexico
18 May 2017 Netherlands
4 May 2017 New Zealand
26 January 2017 Peru
1 March 2017 Philippines
17 February 2017 Poland
6 April 2017 Portugal
27 January 2017 Romania
2 March 2017 Singapore
2 February 2017 Slovakia
22 November 2018 South Korea
6 October 2017 Spain
23 February 2017 Switzerland
24 February 2017 Taiwan
16 February 2017 Thailand
23 February 2017 UAE
27 January 2017 USA
23 February 2017 Ukraine
26 January 2017 Uruguay
MPAA PG
Budget $22,000,000
Worldwide Gross $205,035,819
Production Amblin Entertainment, Walden Media, Reliance Entertainment
Also known as
A Dog's Purpose, La razón de estar contigo, Bailey - Ein Freund fürs Leben, Mes vies de chien, Bailey: en ven for livet, Boku no Wonderful Life, Był sobie pies, Câinele, adevãratul meu prieten, Can Dostum, Egy kutya négy élete, Juntos Para Sempre, Koera elu mõte, La razon de estar contigo, Mục Đích Sống Của Cún Con, Neshama shel kelev, Pasji smisel zivljenja, Psí poslání, Psia duša, Qua la zampa!, Quatro Vidas de um Cachorro, Sadoqat timsoli, Smisao života jednog psa, Suņa dzīves jēga, Šuns tikslas, Svrha jednog psa, Tu mejor amigo, Ο καλύτερος φίλος μου, Життя і мета собаки, Кучешки живот, Собачья жизнь, 一条狗的使命, 僕のワンダフル・ライフ, 為了與你相遇, Bir İtin Məqsədi

Film rating

7.8
Rate 107 votes
7.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  549 In the Drama genre  248 In the Comedy genre  117 In films of USA  369 In films of 2017  12
Updated 27 February 2026

Film Trailers

All trailers
A Dog's Purpose - Dubbed trailer
A Dog's Purpose Dubbed trailer
A Dog's Purpose - Trailer
A Dog's Purpose Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack A Dog's Purpose

Quotes

[last lines]
Bailey So, in all my lives as a dog, here's what I've learned. Have fun, obviously. Whenever possible, find someone to save, and save them. Lick the ones you love. Don't get all sad-faced about what happened and scrunchy-faced about what could. Just be here now.
Adult Ethan [throws the flattened football] Go! Okay, go get it.
Bailey Be - here - now. That's a dog's purpose.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for A Dog's Purpose

Hachi: A Dog's Tale
Hachi: A Dog's Tale Family, Drama
2009, USA
8.0
Marley & Me
Marley & Me Comedy
2008, USA
7.0
An Unfinished Life
An Unfinished Life Drama
2005, Germany / USA
7.0
Wonder
Wonder Drama
2017, USA
8.0
The Call of the Wild
The Call of the Wild Adventure, Animation, Family
2020, USA
7.0
A Dog's Way Home
A Dog's Way Home Adventure, Family
2019, USA
7.0
Storm Boy
Storm Boy Drama, Adventure, Family
2019, Australia
7.0
A Dog's Journey
A Dog's Journey Family
2019, USA
8.0
I Can Only Imagine
I Can Only Imagine Drama, Family
2018, USA
7.0
Patrick
Patrick Comedy
2018, Great Britain
6.0
The Little Spirou
The Little Spirou Comedy
2017, France / Belgium
4.0
Whisper 3
Whisper 3 Family, Adventure
2017, Germany
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more