|30 March 2017
|Russia
|UPI
|6+
|2 February 2017
|Argentina
|4 May 2017
|Australia
|23 February 2017
|Austria
|30 March 2017
|Belarus
|26 April 2017
|Belgium
|26 January 2017
|Bolivia
|26 January 2017
|Brazil
|3 February 2017
|Bulgaria
|27 February 2017
|Canada
|26 January 2017
|Chile
|30 July 2020
|China
|9 March 2017
|Colombia
|26 January 2017
|Cyprus
|24 February 2017
|Estonia
|19 April 2017
|France
|23 February 2017
|Germany
|5 May 2017
|Great Britain
|26 January 2017
|Greece
|24 August 2017
|Hong Kong
|26 January 2017
|Hungary
|31 March 2017
|India
|3 February 2017
|Indonesia
|5 May 2017
|Ireland
|16 March 2017
|Israel
|19 January 2017
|Italy
|29 September 2017
|Japan
|G
|30 March 2017
|Kazakhstan
|23 February 2017
|Kuwait
|24 February 2017
|Latvia
|24 February 2017
|Lithuania
|27 February 2017
|Mexico
|18 May 2017
|Netherlands
|4 May 2017
|New Zealand
|26 January 2017
|Peru
|1 March 2017
|Philippines
|17 February 2017
|Poland
|6 April 2017
|Portugal
|27 January 2017
|Romania
|2 March 2017
|Singapore
|2 February 2017
|Slovakia
|22 November 2018
|South Korea
|6 October 2017
|Spain
|23 February 2017
|Switzerland
|24 February 2017
|Taiwan
|16 February 2017
|Thailand
|23 February 2017
|UAE
|27 January 2017
|USA
|23 February 2017
|Ukraine
|26 January 2017
|Uruguay