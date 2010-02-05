Country
USA
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
2010
World premiere
5 February 2010
Release date
|4 March 2010
|Russia
| Top Film Distribution
|16+
|4 March 2010
|Belarus
|
|
|28 May 2010
|Brazil
|
|
|5 February 2010
|Canada
|
|
|13 October 2011
|France
|
|
|18 August 2010
|Germany
|
|
|5 February 2010
|Great Britain
|
|
|10 November 2010
|Ireland
|
|
|25 March 2011
|Italy
|
|
|7 August 2010
|Japan
|
|
|4 March 2010
|Kazakhstan
|
|
|4 June 2010
|Mexico
|
|
|20 August 2010
|Spain
|
|
|5 February 2010
|USA
|
|
|4 March 2010
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Worldwide Gross
$3,843,774
Production
A Bigger Boat, ArieScope Pictures
Also known as
Frozen, Muerte en la montaña, Smrznuti, フローズン, Bajo cero, Beating the Mountain: Surviving Frozen, Đóng Băng, Donmak, Frozen - Eiskalter Abgrund, Frozen - Pânico na Neve, Furozun, Kihülve, Kipaon, Külmunud, Ledena past, Mort En-Dessous de Zéro, Muerte bajo cero, Pânico na Neve, Užšalę, Замерзлі, Замерзшие, 凍劫