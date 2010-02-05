Menu
Poster of Frozen
6.9 IMDb Rating: 6.1
Frozen

Frozen

Frozen 18+
Synopsis

Three skiers stranded on a chairlift are forced to make life-or-death choices which prove more perilous than staying put and freezing to death.
Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2010
World premiere 5 February 2010
Release date
4 March 2010 Russia Top Film Distribution 16+
4 March 2010 Belarus
28 May 2010 Brazil
5 February 2010 Canada
13 October 2011 France
18 August 2010 Germany
5 February 2010 Great Britain
10 November 2010 Ireland
25 March 2011 Italy
7 August 2010 Japan
4 March 2010 Kazakhstan
4 June 2010 Mexico
20 August 2010 Spain
5 February 2010 USA
4 March 2010 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $3,843,774
Production A Bigger Boat, ArieScope Pictures
Also known as
Frozen, Muerte en la montaña, Smrznuti, フローズン, Bajo cero, Beating the Mountain: Surviving Frozen, Đóng Băng, Donmak, Frozen - Eiskalter Abgrund, Frozen - Pânico na Neve, Furozun, Kihülve, Kipaon, Külmunud, Ledena past, Mort En-Dessous de Zéro, Muerte bajo cero, Pânico na Neve, Užšalę, Замерзлі, Замерзшие, 凍劫
Director
Adam Green
Cast
Shawn Ashmore
Shawn Ashmore
Kevin Zegers
Kevin Zegers
Emma Bell
Emma Bell
Ed Ackerman
Rileah Vanderbilt
Film rating

6.9
36 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2029
Film Reviews

Груф 2 April 2015, 12:51
Приятный фильм. Не ужасы, но посмотреть второй раз я не против. Весь фильм чувство какого то интересного страха не оставляет зрителей. 9\10.
васявасек 2 April 2015, 12:51
Пользователь заблокирован за нарушение правил форума.
Quotes
Parker O'Neil Okay then, Lynch, what *is* the worst way to die?
Joe Lynch What...
Parker O'Neil No, no, no, you have an answer for everything. What is your biggest fear?
Joe Lynch That's easy. The Sarlacc pit.
Parker O'Neil I'm sorry, the what?
Joe Lynch The Sarlacc pit. From "Return of the Jedi". Uh, hello. Being slowly digested over a thousand years - worst death ever.
Dan Walker [in a mocking whiny voice] Dan, why don't I ever have a girlfriend? Why?
