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Poster of They Have a Motherland
6.0
Kinoafisha Films They Have a Motherland
6.0

They Have a Motherland

, 1946
U nikh est Rodina
USSR / War, Drama / 18+
Poster of They Have a Motherland
6.0

Cast

Faina Ranevskaya
Faina Ranevskaya
Frau Vurst
Pavel Kadochnikov
Pavel Kadochnikov
Aleksey Petrivich Dobrynin
Vsevolod Sanaev
Vsevolod Sanaev
Sorokin
Lydia Smirnova
Lydia Smirnova
Smayda Landmane
Vera Maretskaya
Sasha's Mother
Natalya Zashchipina
Ira Sokolova
Mikhail Astangov
Robert Skott
Viktor Stanitsyn
Gennadi Yudin
Kurt Kraus
Alexandra Danilova
Leonid Kotov
Sasha Butuzov
Vladimir Solovyov
Upmanis
Director Vladimir Legoshin, Aleksandr Faintsimmer
Writer Sergey Mikhalkov
Composer Aram Khachaturyan
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1946
World premiere 29 April 1949
Release date
13 October 1950 Czechoslovakia
29 April 1949 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
U nikh est Rodina, Ei au o patrie, Sie haben eine Heimat, Tahdomme kotiin, They Have a Motherland, U nich jest rodina, Van hazájuk, У них есть Родина

Film rating

6.0
Rate 10 votes
5.7 IMDb
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