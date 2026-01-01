Cast
Vera Maretskaya
Sasha's Mother
Natalya Zashchipina
Ira Sokolova
Mikhail Astangov
Robert Skott
Leonid Kotov
Sasha Butuzov
Vladimir Solovyov
Upmanis
Cast and Crew
Writer
Sergey Mikhalkov
Composer
Aram Khachaturyan
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
1946
World premiere
29 April 1949
Release date
|13 October 1950
|Czechoslovakia
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|29 April 1949
|USSR
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
U nikh est Rodina, Ei au o patrie, Sie haben eine Heimat, Tahdomme kotiin, They Have a Motherland, U nich jest rodina, Van hazájuk, У них есть Родина