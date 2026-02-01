Menu
Poster of Scream 7
8 posters
Scream 7

Scream 7

Scream 7
Synopsis

The seventh installment in the 'Scream' franchise. Plot TBA.
Scream 7 - trailer
Scream 7  trailer
Country USA
Production year 2026
World premiere 25 February 2026
Release date
26 February 2026 Argentina
26 February 2026 Australia MA 15+
26 February 2026 Brazil
27 February 2026 Bulgaria
27 February 2026 Canada
26 February 2026 Croatia
26 February 2026 Czechia
27 February 2026 Finland
25 February 2026 France
26 February 2026 Georgia R
26 February 2026 Germany
27 February 2026 Great Britain 18
26 February 2026 Hong Kong
26 February 2026 Hungary 18
26 February 2026 Iceland Unrated
27 February 2026 Ireland 16
26 February 2026 Israel
25 February 2026 Italy
26 February 2026 Kazakhstan 18+
26 February 2026 Kyrgyzstan 18+
27 February 2026 Latvia 16+
27 February 2026 Lithuania
26 February 2026 Mexico
26 February 2026 Montenegro o.A.
27 February 2026 Namibia
25 February 2026 Philippines R-16
27 February 2026 Poland
26 February 2026 Portugal
27 February 2026 Romania
26 February 2026 Serbia o.A.
26 February 2026 Singapore
27 February 2026 South Africa
27 February 2026 Spain
26 February 2026 Thailand
27 February 2026 Turkey
26 February 2026 UAE 18TC
27 February 2026 USA
27 February 2026 Ukraine
Production Paramount Pictures, Outerbanks Entertainment, Project X Entertainment
Also known as
Scream 7, Крик 7, BlackBird, Çığlık 7, Karje 7, Krzyk VII, Pânico 7, Scar Tissue, Scream VII, Sikoly 7., Skrik 7, Tiếng Thét 7, Врисак 7, 驚聲尖叫7
Director
Christopher Landon
Cast
Neve Campbell
Mckenna Grace
Mason Gooding
Joel McHale
Matthew Lillard
Cast and Crew

Film rating

Scream 7 - trailer
Scream 7 - teaser
