Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Murder on Dante Street
7.0
Kinoafisha Films Murder on Dante Street
7.0

Murder on Dante Street

, 1956
Ubiystvo na ulitse Dante
USSR / Drama / 18+
Poster of Murder on Dante Street
7.0

Cast

Yevgeniya Kozyreva
Madlen Tibo
Mikhail Kozakov
Mikhail Kozakov
Sarl Tibo, syn Madlen
Nikolai Komissarov
Ippolit, otets Madlen
Maksim Shtraukh
Filipp Tibo, muzh Madlen
Rostislav Plyatt
Rostislav Plyatt
Grin, impressario Madlen
Vladimir Muravyov
Zhurdan
Georgy Vitsin
Georgy Vitsin
Pitu
Valentin Gaft
Valentin Gaft
Innokenty Smoktunovsky
Innokenty Smoktunovsky
Nikolay Gorlov
Aleksandr Pelevin
Zhak
Oleg Golubitsky
Director Mikhail Romm
Writer Yevgeny Gabrilovich, Mikhail Romm
Composer Boris Chaikovsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1956
World premiere 2 June 1956
Release date
2 June 1956 Russia
2 June 1956 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Ubiystvo na ulitse Dante, Убийство на улице Данте, Der Mord in der Dantestraße, Eglima stin odon Dante, Gyilkosság a Dante utcában, Murder in Rue Dante, Murder on Dante Street, Murha Dantenkadulla, The Long Roads, Zbrodnia przy ulicy Dantego, 第六纵队

Film rating

7.0
Rate 12 votes
6.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Murder on Dante Street

Amphibian Man
Amphibian Man Adventure, Sci-Fi, Romantic
1961, USSR
7.0
Nine Days in One Year
Nine Days in One Year Drama
1961, USSR
7.0
Girl No. 217
Girl No. 217 Drama
1944, USSR
7.0
Assassin
Assassin Drama
1993, Russia
3.0
The Russian Question
The Russian Question Drama
1947, USSR
6.0
Dream
Dream Drama
1941, USSR
7.0
The Thirteen
The Thirteen Drama
1936, USSR
7.0
Boule de Suif
Boule de Suif Drama
1934, USSR
7.0
Detstvo. Otrochestvo. Yunost
Detstvo. Otrochestvo. Yunost Drama
1973, USSR
6.0
Going Inside a Storm
Going Inside a Storm Drama
1965, USSR
7.0
Flagi na bashnyakh
Flagi na bashnyakh Drama
1958, USSR
7.0
Admiral Ushakov
Admiral Ushakov Drama, Biography
1953, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more