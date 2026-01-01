Similar films for Murder on Dante Street
Amphibian Man Adventure, Sci-Fi, Romantic
1961, USSR
7.0
Nine Days in One Year Drama
1961, USSR
7.0
Girl No. 217 Drama
1944, USSR
7.0
Assassin Drama
1993, Russia
3.0
The Russian Question Drama
1947, USSR
6.0
Dream Drama
1941, USSR
7.0
The Thirteen Drama
1936, USSR
7.0
Boule de Suif Drama
1934, USSR
7.0
Detstvo. Otrochestvo. Yunost Drama
1973, USSR
6.0
Going Inside a Storm Drama
1965, USSR
7.0
Flagi na bashnyakh Drama
1958, USSR
7.0
Admiral Ushakov Drama, Biography
1953, USSR
7.0