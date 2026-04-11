Film details
Country
Japan
Runtime
3 hours 0 minute
Production year
2026
World premiere
11 April 2026
Release date
|11 April 2026
|Brazil
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|11 April 2026
|Bulgaria
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|11 April 2026
|Croatia
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|o.A.
|11 April 2026
|Czechia
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|11 April 2026
|Germany
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|12
|18 April 2026
|Great Britain
|
|12A
|18 April 2026
|Latvia
|
|N12
|11 April 2026
|Lithuania
|
|N13
|11 April 2026
|Montenegro
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|o.A.
|11 April 2026
|Panama
|
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|11 April 2026
|Philippines
|
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|11 April 2026
|Poland
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|11 April 2026
|Romania
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|11 April 2026
|Serbia
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|o.A.
|11 April 2026
|UAE
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|18TC
|12 April 2026
|Viet Nam
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Worldwide Gross
$6,936,152
Production
Hybe Media Studio
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