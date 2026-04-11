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Poster of BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' in GOYANG: LIVE VIEWING
8.7
Kinoafisha Films BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' in GOYANG: LIVE VIEWING
8.7

BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' in GOYANG: LIVE VIEWING

, 2026
BTS World Tour 'Arirang' in Goyang: Live Viewing
Japan / Documentary, Music
Going 164
Not going 0
Poster of BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' in GOYANG: LIVE VIEWING
8.7
Going 164
Not going 0

Synopsis

Showcases their fifth album with honest introspection and universal emotions. The 360-degree stage creates an immersive experience. Join their cultural comeback on screen worldwide.

Cast

BTS
Self
J-Hope
Self
Jimin
Self
Jin
Self
Jungkook
Self
RM
Self
Suga
Self
V
Self
Director Jungjae Ha
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 3 hours 0 minute
Production year 2026
World premiere 11 April 2026
Release date
11 April 2026 Brazil
11 April 2026 Bulgaria
11 April 2026 Croatia o.A.
11 April 2026 Czechia
11 April 2026 Germany 12
18 April 2026 Great Britain 12A
18 April 2026 Latvia N12
11 April 2026 Lithuania N13
11 April 2026 Montenegro o.A.
11 April 2026 Panama
11 April 2026 Philippines
11 April 2026 Poland
11 April 2026 Romania
11 April 2026 Serbia o.A.
11 April 2026 UAE 18TC
12 April 2026 Viet Nam
Worldwide Gross $6,936,152
Production Hybe Media Studio
Also known as
BTS World Tour 'Arirang' in Goyang: Live Viewing, BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' LIVE VIEWING

Film rating

8.7
Rate 34 votes
7.7 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  21 In the Documentary genre  3 In the Music genre  7 In films of Japan  5 In films of 2026  5
Updated 8 June 2026
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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