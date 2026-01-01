Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of I Shall Never Forget
6.7
Kinoafisha Films I Shall Never Forget
6.7

I Shall Never Forget

, 1983
Ya tebya nikogda ne zabudu
USSR / Drama / 18+
Poster of I Shall Never Forget
6.7

Cast

Irina Malysheva
Polina Ivanova
Evgeniy Karelskikh
Fyodor Bochkaryev
Pavel Kadochnikov
Pavel Kadochnikov
Viktor Shulgin
Pyotr Bochkaryov
Gennadi Nilov
Gennadi Nilov
Shustov
Lyubov Sokolova
Lyubov Sokolova
Agrippina Ivanovna
Yelena Drapeko
Yelena Drapeko
Masha Polunina
Anatoly Rudakov
Anatoly Rudakov
Andrey
Lyudmila Kupina
Dasha
Elektrina Korneeva-Levitan
maty Mashi Poluninoy
Director Pavel Kadochnikov
Writer Pavel Kadochnikov
Composer Vladislav Kladnitskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 1983
World premiere 24 November 1983
Release date
24 November 1983 Russia 12+
28 November 1983 USSR
Budget $10,000,000
Production Lenfilm Studio
Also known as
Ya tebya nikogda ne zabudu, I Shall Never Forget, Я тебя никогда не забуду

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for I Shall Never Forget

You and Me
You and Me Drama
1971, USSR
7.0
Menya zhdut na zemle
Menya zhdut na zemle Drama
1976, USSR
5.0
An Unfinished Piece for Mechanical Piano
An Unfinished Piece for Mechanical Piano Drama
1976, USSR
7.0
Talanty i poklonniki
Talanty i poklonniki Drama
1956, USSR
7.0
Nash chestnyy khleb
Nash chestnyy khleb Drama
1964, USSR
6.0
Tri protsenta riska
Tri protsenta riska Drama
1985, USSR
5.0
Gosudarstvennyy prestupnik
Gosudarstvennyy prestupnik Drama
1964, USSR
6.0
The Sunday Daddy
The Sunday Daddy Drama
1986, USSR
6.0
A Letter from the Youth
A Letter from the Youth Drama
1973, USSR
6.0
Road to Life
Road to Life Drama
1955, USSR
6.0
A Big Family
A Big Family Drama
1954, USSR
7.0
I ty uvidish nebo
I ty uvidish nebo Drama, War
1978, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more