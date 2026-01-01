Similar films for Ivan Nikulin: Russian Sailor
The Third Blow War, Drama
1948, USSR
6.0
Bogdan Jmelnitski Drama
1941, USSR
6.0
Izhorskiy batalon Drama, War
1972, USSR
6.0
They Have a Motherland War, Drama
1946, USSR
6.0
The Return of Maxim Drama
1937, USSR
6.0
Kievlyanka Drama
1958, USSR
6.0
Your Son and Brother Drama
1965, USSR
7.0
Taiga guy War
1941, USSR
6.0
Tam, za gorizontom Drama
1976, USSR
6.0
Otkradnatiyat vlak Drama
1971, USSR
6.0
Liberation: Breakthrough War, Drama
1968, USSR / East Germany / Yugoslavia
7.0
Anna Karenina Drama
1967, USSR
7.0