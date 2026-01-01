Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Ivan Nikulin: Russian Sailor
5.7
Kinoafisha Films Ivan Nikulin: Russian Sailor
5.7

Ivan Nikulin: Russian Sailor

, 1944
Ivan Nikulin - russkiy matros
USSR / War, Drama / 18+
Poster of Ivan Nikulin: Russian Sailor
5.7

Cast

Ivan Pereverzev
Ivan Pereverzev
Ivan Nikulin
Boris Chirkov
Boris Chirkov
Zakhar Fomichyov
Stepan Kayukov
Papasha
Erast Garin
Erast Garin
Tikhon Spiridonovich
Zoya Fyodorova
Zoya Fyodorova
Marusya Kryukova
Mikhail Sidorkin
Sergey Nikonov
Vasiliy Klevtsov
Vsevolod Sanaev
Vsevolod Sanaev
Alyokha
Karandash
Italian Soldier
Nikolay Sidorkin
Nikolay Zhukov
Viktor Bubnov
Commandant
Director Igor Savchenko
Writer Leonid Solovyov
Composer Sergei Pototsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1944
World premiere 3 January 1944
Release date
3 January 1944 Russia
Production Mosfilm
Also known as
Ivan Nikulin - russkiy matros, Ivan Nikulin: Russian Sailor, Иван Никулин - русский матрос

Film rating

5.7
Rate 14 votes
5.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Ivan Nikulin: Russian Sailor

The Third Blow
The Third Blow War, Drama
1948, USSR
6.0
Bogdan Jmelnitski
Bogdan Jmelnitski Drama
1941, USSR
6.0
Izhorskiy batalon
Izhorskiy batalon Drama, War
1972, USSR
6.0
They Have a Motherland
They Have a Motherland War, Drama
1946, USSR
6.0
The Return of Maxim
The Return of Maxim Drama
1937, USSR
6.0
Kievlyanka
Kievlyanka Drama
1958, USSR
6.0
Your Son and Brother
Your Son and Brother Drama
1965, USSR
7.0
Taiga guy
Taiga guy War
1941, USSR
6.0
Tam, za gorizontom
Tam, za gorizontom Drama
1976, USSR
6.0
Otkradnatiyat vlak
Otkradnatiyat vlak Drama
1971, USSR
6.0
Liberation: Breakthrough
Liberation: Breakthrough War, Drama
1968, USSR / East Germany / Yugoslavia
7.0
Anna Karenina
Anna Karenina Drama
1967, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more