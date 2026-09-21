Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Murderers are Coming
7.3
Kinoafisha Films The Murderers are Coming
7.3

The Murderers are Coming

, 1942
Ubiytsy vykhodyat na dorogu
USSR / War / 18+
Poster of The Murderers are Coming
7.3

Cast

Mikhail Astangov
Franz
Boris Blinov
Teo
Sofiya Magarill
Anna
Ada Wójcik
Marta
Olga Zhiznyeva
Klara Furke - Professor's wife
Aleksandra Danilova
Partisan
Aleksandr Pavlovich Antonov
Aleksandr Pavlovich Antonov
Müller - German Soldier
Aleksandr Violinov
Karl Furke - Professor
Oleg Zhakov
Captain
Viktor Kulakov
German Soldier
Director Vsevolod Pudovkin, Yuri Tarich
Writer Bertolt Brecht, Manuel Bolshintsov, Vsevolod Pudovkin
Composer Nikolai Kryukov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 10 minutes
Production year 1942
World premiere 2 January 1944
Release date
2 January 1944 Russia
Production Mosfilm, Tsentralnuyu Obedinyonnuyu Kinostudiyu (TsOKS)
Also known as
Ubiytsy vykhodyat na dorogu, Gli assassini scendono in strada, Mordercy wychodzą na drogę, School of Villainy, Shkola podlosti, The Murderers Are Coming, Убийцы выходят на дорогу, Школа подлости, Fear and Misery of the Third Reich

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Updated 21 September 2026
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Murderers are Coming

Admiral Nakhimov
Admiral Nakhimov History, Biography, Drama, War
1946, USSR
7.0
The Return of Vasili Bortnikov
The Return of Vasili Bortnikov Drama
1953, USSR
6.2
Zhukovsky
Zhukovsky Drama, Biography
1950, USSR
6.9
Minin and Pozharsky
Minin and Pozharsky Biography, History
1939, USSR
6.3
Mother
Mother Drama
1926, USSR
7.6
Nashestvie
Nashestvie War
1944, USSR
6.5
Storm over Asia
Storm over Asia War, Drama, History
1928, USSR
7.4
They Have a Motherland
They Have a Motherland War, Drama
1946, USSR
6.0
Aerograd
Aerograd Drama, War
1935, USSR
6.0
The Third Blow
The Third Blow War, Drama
1948, USSR
6.6
Once There Was a Girl
Once There Was a Girl Drama, War
1944, USSR
7.6
Kotovsky
Kotovsky Biography, History, War
1942, USSR
7.0
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Avengers: Endgame
Avengers: Endgame
2019, USA, Action, Sci-Fi
The Ultimate Planet
The Ultimate Planet
2026, Russia, Action, Sci-Fi
Twilight
Twilight
2008, USA, Fantasy, Romantic
The Unsmiling Tsarevna
The Unsmiling Tsarevna
2026, Russia, Family, Fantasy
Vozvrashchenie Mamontenka
Vozvrashchenie Mamontenka
2026, Russia, Animation, Adventure, Family
Fall 2
Fall 2
2026, USA, Adventure, Drama
The Tale of Fairy Tales
The Tale of Fairy Tales
2026, Russia, Fantasy, Family
Resident Evil
Resident Evil
2026, Germany / USA, Horror, Action
Romanovy: Predannost i predatelstvo
Romanovy: Predannost i predatelstvo
2026, Russia, History, Drama
Crawlers
Crawlers
2026, USA, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more