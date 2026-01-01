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Poster of Noch bez miloserdiya
5.9
Kinoafisha Films Noch bez miloserdiya
5.9

Noch bez miloserdiya

, 1961
Noch bez miloserdiya
USSR / Drama / 18+
Poster of Noch bez miloserdiya
5.9

Cast

Alexander Belyavsky
Alexander Belyavsky
Henry Davis
Larisa Kronberg
Larisa Kronberg
Barbi
Nikolai Timofeyev
Ted Clayton
Yuri Volkov
Joshua Howard French
Boris Bibikov
Hegberd
Leonid Markov
Leonid Markov
Benson
Nikolay Khoshchanov
Jackson
Oleg Golubitsky
Larry Hard
Ilya Rutberg
Thomas Brooks
Isaak Leongarov
Sergeant Soppy
Director Aleksandr Faintsimmer
Writer Sergei Yermolinsky
Composer Sulkhan Tsintsadze
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 1961
World premiere 22 October 1962
Production Mosfilm
Also known as
Noch bez miloserdiya, Night Without Mercy, Ночь без милосердия

Film rating

5.9
Rate 13 votes
5.5 IMDb
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