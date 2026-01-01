Cast
Marianna Strizhenova
Gemma
Nikolay Simonov
Cardinal Montanelli
Ruben Simonov
Father Cardi
Cast and Crew
Director
Aleksandr Faintsimmer
Writer
Yevgeny Gabrilovich, Ethel Lilian Voynich
Composer
Dmitri Shostakovich
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
1955
World premiere
12 April 1955
Release date
|10 September 1958
|Argentina
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|23 December 1955
|Czechoslovakia
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|22 December 1955
|Hungary
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|12 April 1955
|USSR
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Production
Lenfilm Studio
Also known as
Ovod, Овод, El tábano, Paarma, Stechfliege, Szerszeń, The Gadfly, Tragiki exomologisis, Vihar Itália felett, Le Taon, Szerszen, Il figlio del cardinale