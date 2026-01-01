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Poster of The Gadfly
6.6
Kinoafisha Films The Gadfly
6.6

The Gadfly

, 1955
Ovod
USSR / Drama / 18+
Poster of The Gadfly
6.6

Cast

Oleg Strizhenov
Oleg Strizhenov
Arthur
Marianna Strizhenova
Gemma
Nikolay Simonov
Cardinal Montanelli
Vladimir Etush
Vladimir Etush
Martini
Pavel Usovnichenko
Vadim Medvedev
Vadim Medvedev
Giovanni
Vladimir Chestnokov
Ruben Simonov
Father Cardi
Anna Lisyanskaya
Grigory Shpigel
James
Yelena Yunger
Ya. Malyutin
Director Aleksandr Faintsimmer
Writer Yevgeny Gabrilovich, Ethel Lilian Voynich
Composer Dmitri Shostakovich
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 1955
World premiere 12 April 1955
Release date
10 September 1958 Argentina
23 December 1955 Czechoslovakia
22 December 1955 Hungary
12 April 1955 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
Ovod, Овод, El tábano, Paarma, Stechfliege, Szerszeń, The Gadfly, Tragiki exomologisis, Vihar Itália felett, Le Taon, Szerszen, Il figlio del cardinale

Film rating

6.6
Rate 12 votes
6.7 IMDb
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