Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Darling Companion
5.1
Darling Companion - Trailer
Kinoafisha Films Darling Companion
5.1

Darling Companion

, 2012
Darling Companion
USA / Drama / 18+
Trailers
Poster of Darling Companion
5.1
Darling Companion - Trailer
Darling Companion  Trailer

Synopsis

The story of a woman who loves her dog more than her husband. And then her husband loses the dog.

Cast

Diane Keaton
Diane Keaton
Beth
Kevin Kline
Kevin Kline
Joseph
Dianne Wiest
Dianne Wiest
Penny
Richard Jenkins
Richard Jenkins
Russell
Elisabeth Moss
Elisabeth Moss
Grace
Mark Duplass
Mark Duplass
Bryan
Ayelet Zurer
Ayelet Zurer
Carmen
Sam Shepard
Sam Shepard
Sheriff Morris
Lindsay Sloane
Lindsay Sloane
Ellie
Jay Ali
Jay Ali
Sam
Director Lawrence Kasdan
Writer Meg Kasdan, Lawrence Kasdan
Composer James Newton Howard
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2012
Online premiere 4 July 2012
World premiere 26 January 2012
Release date
26 January 2012 Russia 16+
3 December 2012 Denmark
6 July 2013 France
9 August 2012 Greece
26 January 2012 Kazakhstan
19 July 2012 Portugal
20 April 2012 USA
26 January 2012 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $1,157,257
Production Werc Werk Works, Kasdan Pictures, Likely Story
Also known as
Darling Companion, ¡Por fin solos!, Por fin solos, Atithasi syntrofia, Brangioji pakeleivė, Can Yoldaşım, Charmant compagnon, Chú Chó Đáng Yêu, Darling Companion - Ein Hund fürs Leben, Darling Companion - Un caro compagno, Drahoušek k zakousnutí, Drahý priateľ, Egy drága társ, Etzem ha'inyan, Fiel Companheiro, Freeway et nous, Per fi sols!, Querido Companheiro, Su fiel compañía, Towarzysz na życie, Ατίθαση συντροφιά, Самый близкий друг, 亲爱伴侣, 愛狗在心眼難開, 犬と私とダンナのカンケイ, Darling Companion - Alla ricerca della felicità

Film rating

5.1
Rate 10 votes
5.2 IMDb

Film Trailers

All trailers
Darling Companion - Trailer
Darling Companion Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Darling Companion

White God
White God Drama
2014, Hungary / Germany / Sweden
5.0
Hachi: A Dog's Tale
Hachi: A Dog's Tale Family, Drama
2009, USA
8.0
Marley & Me
Marley & Me Comedy
2008, USA
7.0
French Kiss
French Kiss Romantic, Drama
1995, USA / Great Britain
6.0
Smother
Smother Comedy, Drama
2008, USA
4.0
Poms
Poms Comedy, Drama, Sport
2019, USA
6.0
5 Flights Up
5 Flights Up Romantic
2014, USA
6.0
And So It Goes
And So It Goes Romantic, Comedy, Drama
2014, USA
5.0
The Love Punch
The Love Punch Comedy
2013, France
6.0
Mrs. Palfrey at the Claremont
Mrs. Palfrey at the Claremont Comedy, Drama
2005, USA / Great Britain
7.0
The Associate
The Associate Comedy
1996, USA
6.0
HouseSitter
HouseSitter Romantic, Comedy
1992, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more