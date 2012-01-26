ProductionWerc Werk Works, Kasdan Pictures, Likely Story
Also known as
Darling Companion, ¡Por fin solos!, Por fin solos, Atithasi syntrofia, Brangioji pakeleivė, Can Yoldaşım, Charmant compagnon, Chú Chó Đáng Yêu, Darling Companion - Ein Hund fürs Leben, Darling Companion - Un caro compagno, Drahoušek k zakousnutí, Drahý priateľ, Egy drága társ, Etzem ha'inyan, Fiel Companheiro, Freeway et nous, Per fi sols!, Querido Companheiro, Su fiel compañía, Towarzysz na życie, Ατίθαση συντροφιά, Самый близкий друг, 亲爱伴侣, 愛狗在心眼難開, 犬と私とダンナのカンケイ, Darling Companion - Alla ricerca della felicità