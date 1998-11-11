Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
4.8
Kinoafisha Films Komu ya dolzhen: Vsem proshchayu
4.8

Komu ya dolzhen: Vsem proshchayu

, 1998
Komu ya dolzhen: Vsem proshchayu
Russia / Comedy / 18+
4.8

Cast

Aleksey Zharkov
Aleksey Zharkov
Flat Owner
Viktor Pavlov
Viktor Pavlov
Vitya
Andrey Tashkov
Aleksandr
Elena Koreneva
Elena Koreneva
Aleksandr's Wife
Oleg Zhukov
Igor Marychev
Elena Tsyplakova
Elena Tsyplakova
Petra
Elvira Bolgova
Elvira Bolgova
Konstantin Berdikov
Yuri Rogozin
Vadim Stepantsov
Vadik
Director Valeriy Pendrakovskiy
Writer Konstantin Grígoryev, Yuri Rogozin, Valeriy Pendrakovskiy
Composer Konstantin Shevelyov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1998
World premiere 11 November 1998
Release date
11 November 1998 Russia 16+
11 November 1998 Kazakhstan
11 November 1998 Ukraine
Production Poligon
Also known as
Komu ya dolzhen: Vsem proshchayu, Кому я должен - всем прощаю

Film rating

4.8
Rate 15 votes
4.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Komu ya dolzhen: Vsem proshchayu

Political Bureau Co-op or A Long Farewell
Political Bureau Co-op or A Long Farewell Comedy
1992, Belarus
4.0
Dva tovarishcha Comedy
2000, Russia
5.0
Nightmare at Bedlam
Nightmare at Bedlam Comedy
1990, USSR
4.0
Samoubiytsa
Samoubiytsa Comedy
1990, USSR
5.0
Dyuma na Kavkaze
Dyuma na Kavkaze Comedy
1979, USSR
5.0
Deti ponedelnika
Deti ponedelnika Comedy
1997, Russia
6.0
Demobbed
Demobbed Comedy
2000, Russia
8.0
Hello and Goodbye
Hello and Goodbye Comedy, Romantic
1972, USSR
7.0
Tot samyy Myunkhgauzen
Tot samyy Myunkhgauzen Comedy
1979, USSR
8.0
Russkiy Bes
Russkiy Bes Comedy
2018, Russia
5.0
An Ideal Husband
An Ideal Husband Comedy
1980, USSR
7.0
Ukhodya - ukhodi
Ukhodya - ukhodi Comedy
1978, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more