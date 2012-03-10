Menu
6.2 IMDb Rating: 5.9
Kinoafisha Films Iron Sky

Iron Sky

Iron Sky / Rautataivas 18+
Synopsis

The Nazis set up a secret base on the dark side of the moon in 1945 where they hide out and plan to return to power in 2018.
Iron Sky - trailer in russian
Iron Sky  trailer in russian
Country Finland / Germany / Australia
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2012
World premiere 10 March 2012
Release date
12 July 2012 Russia Utopia Pictures, All Media 16+
10 May 2012 Australia
5 April 2012 Austria
12 July 2012 Belarus
14 April 2012 Belgium
10 August 2012 Canada
19 April 2012 Croatia
12 July 2012 Czechia
19 April 2012 Denmark
1 June 2012 Estonia
24 May 2012 Fiji
3 April 2012 Finland
5 April 2012 Germany
23 May 2012 Great Britain
13 April 2012 Iceland
23 May 2012 Ireland
11 October 2012 Italy
28 September 2012 Japan
12 July 2012 Kazakhstan
14 June 2012 Kuwait
6 July 2012 Latvia
29 June 2012 Lithuania
19 April 2012 Netherlands
9 August 2012 New Zealand
4 April 2012 Norway
27 April 2012 Poland
22 June 2012 Romania
23 August 2012 Singapore
16 August 2012 Slovakia
10 May 2012 Slovenia
25 October 2012 South Korea
11 October 2012 Spain
18 April 2012 Sweden
17 May 2012 Thailand
14 June 2012 UAE
10 March 2012 USA
12 July 2012 Ukraine
MPAA R
Budget €7,500,000
Worldwide Gross $10,109,659
Production Blind Spot Pictures, Tuotantoyhtiö Energia, 27 Films Production
Also known as
Iron Sky, Bầu Trời Thép, Čelično nebo, Demir Gökyüzü, Deu a Louca nos Nazis, Dzelzs debesis, Gelezinis dangus, Iron Sky - Saranno nazi vostri, Iron Sky - Wir kommen in Frieden, Iron Sky: Támad a Hold, Iron Sky: To 4o Reich antepitithetai, Iron Sky: Το Τέταρτο Ράιχ αντεπιτίθεται, Iron Sky. Invazia, Nazis Invasores, Raudtaevas, Rautataivas, Soleil noir, Željezno nebo, Железное небо, Желязно небе, Залізне небо, アイアン・スカイ, 鋼鐵蒼穹
Director
Timo Vuorensola
Timo Vuorensola
Cast
Julia Dietze
Peta Sergeant
Udo Kier
Udo Kier
Kym Jackson
Stephanie Paul
Film Reviews

Bladevita 2 April 2015, 12:51
Очень отдыхательный фильмец, даже можно второй раз посмотреть. Понравилась картинка, нациковский город на Луне просто заворожил, удачная идея, глаз… Read more…
Ingvars 2 April 2015, 12:51
Лучше бы я не пошёл на этот фильм. Не учитываются минимальные требования к реализму. Девушка, снимающая скафандр на Луне после ядерной бомбардировки… Read more…
Iron Sky - trailer in russian
Iron Sky Trailer in russian
Iron Sky - russian тв ролик 2
Iron Sky Russian тв ролик 2
