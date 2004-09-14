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Poster of Sky Captain and the World of Tomorrow
6.3
Kinoafisha Films Sky Captain and the World of Tomorrow
6.3

Sky Captain and the World of Tomorrow

, 2004
Sky Captain and the World of Tomorrow
USA, Great Britain, Germany / Adventure, Thriller, Sci-Fi, Action / 18+
Poster of Sky Captain and the World of Tomorrow
6.3

Synopsis

After New York City receives a series of attacks from giant flying robots, a reporter teams up with a pilot in search of their origin, as well as the reason for the disappearances of famous scientists around the world.

Cast

Jude Law
Jude Law
Sky Captain
Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow
Polly Perkins
Angelina Jolie
Angelina Jolie
Franky
Giovanni Ribisi
Giovanni Ribisi
Dex
Michael Gambon
Michael Gambon
Editor Paley
Bai Ling
Bai Ling
Mysterious Woman
Omid Djalili
Omid Djalili
Kaji
Laurence Olivier
Laurence Olivier
Dr. Totenkopf
Trevor Baxter
Dr. Jennings
Julian Curry
Dr. Vargas
Director Kerry Conran
Writer Kerry Conran
Composer Edward Shearmur
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain / Germany
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2004
World premiere 14 September 2004
Release date
14 October 2004 Russia
11 November 2004 Argentina
3 February 2005 Australia
10 November 2004 Bahrain
14 October 2004 Belarus
19 January 2005 Belgium
19 November 2004 Brazil
25 November 2004 Chile
8 October 2004 Cyprus
28 October 2004 Czechia
12 November 2004 Denmark
16 February 2005 Egypt
12 November 2004 Finland
16 March 2005 France
18 November 2004 Germany
1 October 2004 Great Britain
6 October 2004 Greece
29 September 2004 Hong Kong
18 August 2005 Hungary
29 October 2004 Iceland
31 December 2004 India
1 October 2004 Ireland
29 September 2004 Israel
12 November 2004 Italy
27 November 2004 Japan
14 October 2004 Kazakhstan
13 November 2004 Kuwait
21 October 2004 Netherlands
8 October 2004 Norway
19 November 2004 Panama
13 October 2004 Philippines
26 November 2004 Poland
4 November 2004 Portugal
27 January 2005 Slovakia
26 November 2004 South Korea
22 December 2004 Spain
22 October 2004 Sweden
2 October 2004 Taiwan
28 October 2004 Thailand
24 September 2004 Turkey
10 November 2004 UAE
17 September 2004 USA
14 October 2004 Ukraine
MPAA PG
Budget $70,000,000
Worldwide Gross $57,947,036
Production Paramount Pictures, Brooklyn Films II, Riff Raff Entertainment
Also known as
Sky Captain and the World of Tomorrow, Capitán Sky y el mundo del mañana, Capitaine Sky et le monde de demain, Căpitanul Sky şi lumea viitorului, Capitão Sky e o Mundo de Amanhã, Debesu Kapteinis Un Nākotnes Pasaule, Gospodar neba i svijet sutrasnjice, Nebeski kapetan i svet sutrašnjice, Padangių kapitonas ir ateities pasaulis, Sky Captain e o Mundo de Amanhã, Sky Captain i el món del demà, Sky Captain ve Yarının Dünyası, Sky Captain y el mundo del mañana, Sky Captain: O kosmos tou avrio, Sky Captain: Ο κόσμος του αύριο, Sky Kapitan i świat jutra, Sky kapitány és a holnap világa, Svet zajtrajška, Svet zitrka, The World of Tomorrow, Thống Soái Bầu Trời, Небесний капітан і світ майбутнього, Небесният капитан и светът на утрешния ден, Небесный капитан и мир будущего, スカイキャプテン　ワールド・オブ・トゥモロー, 明日世界, Nebesniyat kapitan i svetŭt na utreshniya den, Nebesnyy kapitan i svit maybutnʹoho, 轰天战士决战明日世纪, Nebesnyy kapitan i mir budushchego, 空军上校和未来世界, 天空上校和明日世界

Film rating

6.3
Rate 17 votes
6.1 IMDb
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Updated 18 June 2024
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soundtrack Sky Captain and the World of Tomorrow

Quotes

[last lines]
[instead of taking a picture of the pods falling to Earth, Polly turns and snaps a shot of Joe]
Joe 'Sky Captain' Sullivan Polly... you...
Polly Perkins It's all right. You don't have to say anything.
Joe 'Sky Captain' Sullivan Lens cap.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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