|14 October 2004
|Russia
|11 November 2004
|Argentina
|3 February 2005
|Australia
|10 November 2004
|Bahrain
|14 October 2004
|Belarus
|19 January 2005
|Belgium
|19 November 2004
|Brazil
|25 November 2004
|Chile
|8 October 2004
|Cyprus
|28 October 2004
|Czechia
|12 November 2004
|Denmark
|16 February 2005
|Egypt
|12 November 2004
|Finland
|16 March 2005
|France
|18 November 2004
|Germany
|1 October 2004
|Great Britain
|6 October 2004
|Greece
|29 September 2004
|Hong Kong
|18 August 2005
|Hungary
|29 October 2004
|Iceland
|31 December 2004
|India
|1 October 2004
|Ireland
|29 September 2004
|Israel
|12 November 2004
|Italy
|27 November 2004
|Japan
|14 October 2004
|Kazakhstan
|13 November 2004
|Kuwait
|21 October 2004
|Netherlands
|8 October 2004
|Norway
|19 November 2004
|Panama
|13 October 2004
|Philippines
|26 November 2004
|Poland
|4 November 2004
|Portugal
|27 January 2005
|Slovakia
|26 November 2004
|South Korea
|22 December 2004
|Spain
|22 October 2004
|Sweden
|2 October 2004
|Taiwan
|28 October 2004
|Thailand
|24 September 2004
|Turkey
|10 November 2004
|UAE
|17 September 2004
|USA
|14 October 2004
|Ukraine