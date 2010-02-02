Menu
6.5 IMDb Rating: 6
I Love You Too

I Love You Too

I Love You Too 18+
Synopsis

A commitment-phobe and a New Ager buddy-up to win over the women of their respective dreams.
I Love You Too - trailer
I Love You Too  trailer
Country Austria
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2010
Online premiere 2 February 2010
World premiere 2 February 2010
Release date
12 May 2011 Russia Top Film Distribution
6 May 2010 Australia
12 May 2011 Belarus
12 May 2011 Kazakhstan
12 May 2011 Ukraine
Worldwide Gross $1,980,411
Production Princess Pictures, Roadshow Films, Screen Australia
Also known as
I Love You Too, Aš tave irgi myliu, Es arī tevi mīlu, S' agapo kai ego, Também Te Amo, Я теж тебе кохаю, Я тоже тебя люблю
Director
Daina Reid
Cast
Yvonne Strahovski
Peter Dinklage
Bridie Carter
Steve Bisley
Megan Gale
6.5
6 IMDb
