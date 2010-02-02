I Love You Too
I Love You Too
18+
Country
Austria
Runtime
1 hour 47 minutes
Production year
2010
Online premiere
2 February 2010
World premiere
2 February 2010
Release date
|12 May 2011
|Russia
| Top Film Distribution
|
|6 May 2010
|Australia
|
|
|12 May 2011
|Belarus
|
|
|12 May 2011
|Kazakhstan
|
|
|12 May 2011
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$1,980,411
Production
Princess Pictures, Roadshow Films, Screen Australia
Also known as
I Love You Too, Aš tave irgi myliu, Es arī tevi mīlu, S' agapo kai ego, Também Te Amo, Я теж тебе кохаю, Я тоже тебя люблю