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Poster of Iron Sky: The Coming Race
5.1
Iron Sky: The Coming Race - Trailer 2
Kinoafisha Films Iron Sky: The Coming Race
5.1

Iron Sky: The Coming Race

, 2018
Iron Sky the Coming Race
Finland, Germany / Action, Sci-Fi, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Iron Sky: The Coming Race
5.1
Iron Sky: The Coming Race - Trailer 2
Iron Sky: The Coming Race  Trailer 2

Cast

Lara Rossi
Lara Rossi
Obianaju 'Obi' Washington
Vladimir Burlakov
Vladimir Burlakov
Sasha
Kit Dale
Malcom
Tom Green
Tom Green
Donald
Julia Dietze
Renate Richter
Martin Swabey
Emily Atack
Tyler
Udo Kier
Udo Kier
Vril Adolf Hitler
John Flanders
John Flanders
Gary the Base Commander
Stephanie Paul
Vril President
James Quinn
Deputy Commander Johan
Director Timo Vuorensola
Writer Dalan Musson, Johanna Sinisalo, Timo Vuorensola, Jarmo Puskala
Composer Tuomas Kantelinen, Laibach
Cast and Crew

Film details

Country Finland / Germany
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2018
Online premiere 6 May 2019
World premiere 16 January 2019
Release date
4 April 2019 Denmark
21 March 2019 Germany
27 March 2019 Great Britain 15
13 June 2019 Netherlands
25 January 2019 Norway 15
3 May 2019 Poland
25 January 2019 Sweden
9 August 2019 Turkey 15+
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $400,900
Production Iron Sky Universe, 27 Films Production, Potemkino
Also known as
Iron Sky: The Coming Race, Iron Sky 2, Aian Sukai/Daisan teikoku no gyakushû, Ayın Karanlık Yüzü: Hitler'in Çocukları, Bầu Trời Thép: Khủng Long Trỗi Dậy, Deu a Louca nos Nazis 2, Gvozdeno nebo 2: Nadolazeća vrsta, Iron Sky - La battaglia continua, Iron Sky 2: The Coming Race, Iron Sky. Inwazja, Raudtaevas 2, Sky: The Coming Race, Željezno nebo 2, Железное небо: Грядущая раса, Залізне небо: Нове пришестя, アイアン・スカイ　第三帝国の逆襲, 鋼鐵蒼穹2：惡搞新世紀, Железное небо 2, 鐵幕蒼穹2, Iron Sky 2 - The Coming Race, Rautataivas: Tuleva kilpailu, 钢铁苍穹2：即临种族, 아이언 스카이2-더 커밍 레이스, რკინის ზეცა: მომავალი რასა, Iron Sky - The Coming Race

Film rating

5.1
Rate 10 votes
5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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Iron Sky: The Coming Race - Trailer 2
Iron Sky: The Coming Race Trailer 2
Iron Sky: The Coming Race - Trailer
Iron Sky: The Coming Race Trailer
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