ProductionIron Sky Universe, 27 Films Production, Potemkino
Also known as
Iron Sky: The Coming Race, Iron Sky 2, Aian Sukai/Daisan teikoku no gyakushû, Ayın Karanlık Yüzü: Hitler'in Çocukları, Bầu Trời Thép: Khủng Long Trỗi Dậy, Deu a Louca nos Nazis 2, Gvozdeno nebo 2: Nadolazeća vrsta, Iron Sky - La battaglia continua, Iron Sky 2: The Coming Race, Iron Sky. Inwazja, Raudtaevas 2, Sky: The Coming Race, Željezno nebo 2, Железное небо: Грядущая раса, Залізне небо: Нове пришестя, アイアン・スカイ 第三帝国の逆襲, 鋼鐵蒼穹2：惡搞新世紀, Железное небо 2, 鐵幕蒼穹2, Iron Sky 2 - The Coming Race, Rautataivas: Tuleva kilpailu, 钢铁苍穹2：即临种族, 아이언 스카이2-더 커밍 레이스, რკინის ზეცა: მომავალი რასა, Iron Sky - The Coming Race