Cast
Tatyana Konyukhova
Hanna Petrichenkova
Emma Tsesarskaya
Svoyachenitsa
Gabriel Nelidov
Pacechnik
Cast and Crew
Writer
Nikolai Rimsky-Korsakov, Nikolay Gogol, Konstantin Isaev
Composer
Sergei Pototsky
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 1 minute
Production year
1952
World premiere
31 October 1952
Release date
|31 October 1952
|Russia
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|12+
|17 April 1953
|Czechoslovakia
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Maiskaya noch, ili utoplennitsa, Mainacht, Majnatten, Májusi éjszaka, May Night, Noc majowa, Майская ночь, или утопленница, May Nights