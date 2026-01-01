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Poster of Mayskaya Noch
7.1
Kinoafisha Films Mayskaya Noch
7.1

Mayskaya Noch

, 1952
Maiskaya noch, ili utoplennitsa
USSR / Comedy, Fantasy / 18+
Poster of Mayskaya Noch
7.1

Cast

Nikolai Dosenko
Levko Makogonenko
Tatyana Konyukhova
Hanna Petrichenkova
Alexandr Chvylja
Alexandr Chvylja
Golova
Galina Grigoreva
Machekha
Aleksandr Zhukov
Georgiy Millyar
Georgiy Millyar
Pisar
Liliya Yudina
Pannochka
Emma Tsesarskaya
Svoyachenitsa
Anton Dunaysky
Vinokur
Georgi Gumilevsky
Kalenik
Gabriel Nelidov
Pacechnik
Director Alexander Rou
Writer Nikolai Rimsky-Korsakov, Nikolay Gogol, Konstantin Isaev
Composer Sergei Pototsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 1 minute
Production year 1952
World premiere 31 October 1952
Release date
31 October 1952 Russia 12+
17 April 1953 Czechoslovakia
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Maiskaya noch, ili utoplennitsa, Mainacht, Majnatten, Májusi éjszaka, May Night, Noc majowa, Майская ночь, или утопленница, May Nights

Film rating

7.1
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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