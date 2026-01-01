Cast
Viktor Perevalov
Ivanushka - Maryin syn
Ninel Myshkova
Mariya iskusnitsa
Olga Khachapuridze
Alyonushka - vnuchka Vodoktuta XIII
Vera Altayskaya
Ttushka-Nepogodushka
Nikita Semjonowitsch Kondratjew
Morskoy Petukh
Cast and Crew
Writer
Evgeniy Shvarts
Composer
Andrei Volkonsky
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 27 minutes
Production year
1959
World premiere
6 June 1959
Release date
|6 June 1959
|Russia
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|0+
|10 October 1965
|USA
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|7 June 1959
|USSR
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Mariya-iskusnitsa, Die verzauberte Marie, Марья-искусница, Aranykezű Mária, Jeńcy króla mórz, Maria, the Wonderful Weaver, The Magic Weaver, 織姫マリヤ, Marya-Iskusnitsa