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Poster of The Magic Weaver
7.5
Kinoafisha Films The Magic Weaver
7.5

The Magic Weaver

, 1959
Mariya-iskusnitsa
USSR / Fantasy, Family, Adventure / 18+
Poster of The Magic Weaver
7.5

Cast

Anatoliy Kubatskiy
Anatoliy Kubatskiy
Vodokrut XIII
Georgiy Millyar
Georgiy Millyar
Kvak
Alexandr Chvylja
Alexandr Chvylja
Mudrets-Molchalnik
Mikhail Kuznetsov
Mikhail Kuznetsov
Otstavnoy soldat
Viktor Perevalov
Ivanushka - Maryin syn
Ninel Myshkova
Mariya iskusnitsa
Olga Khachapuridze
Alyonushka - vnuchka Vodoktuta XIII
Vera Altayskaya
Ttushka-Nepogodushka
Sergey Troitsky
Altyn Altynych
Nikita Semjonowitsch Kondratjew
Morskoy Petukh
Director Alexander Rou
Writer Evgeniy Shvarts
Composer Andrei Volkonsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1959
World premiere 6 June 1959
Release date
6 June 1959 Russia 0+
10 October 1965 USA
7 June 1959 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Mariya-iskusnitsa, Die verzauberte Marie, Марья-искусница, Aranykezű Mária, Jeńcy króla mórz, Maria, the Wonderful Weaver, The Magic Weaver, 織姫マリヤ, Marya-Iskusnitsa

Film rating

7.5
Rate 23 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1020 In the Fantasy genre  70 In the Family genre  125 In the Adventure genre  238 In films of USSR  127 In films of 1959  9
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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