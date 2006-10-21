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Nikolai Dosenko Nikolai Dosenko
Kinoafisha Persons Nikolai Dosenko

Nikolai Dosenko

Nikolai Dosenko

Date of Birth
3 December 1921
Age
84 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Date of death
21 October 2006
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Fantasy hero

Popular Films

Mayskaya Noch 7.1
Mayskaya Noch (1952)
Posledniy geym 4.8
Posledniy geym (1981)

Filmography

Posledniy geym 4.8
Posledniy geym Posledniy geym
Drama 1981, USSR
Mayskaya Noch 7.1
Mayskaya Noch Maiskaya noch, ili utoplennitsa
Comedy, Fantasy 1952, USSR
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