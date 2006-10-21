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Nikolai Dosenko
Nikolai Dosenko
Kinoafisha
Persons
Nikolai Dosenko
Nikolai Dosenko
Nikolai Dosenko
Date of Birth
3 December 1921
Age
84 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Date of death
21 October 2006
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Fantasy hero
Popular Films
7.1
Mayskaya Noch
(1952)
4.8
Posledniy geym
(1981)
Filmography
4.8
Posledniy geym
Posledniy geym
Drama
1981, USSR
7.1
Mayskaya Noch
Maiskaya noch, ili utoplennitsa
Comedy, Fantasy
1952, USSR
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