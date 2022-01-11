Menu
Russian
Poster of Kidnapping, Caucasian Style
8.6 IMDb Rating: 8.2
Kinoafisha Films Kidnapping, Caucasian Style

Kidnapping, Caucasian Style

Kavkazskaya plennitsa, ili Novye priklyucheniya Shurika 18+
Kidnapping, Caucasian Style - trailer
Kidnapping, Caucasian Style  trailer
Country USSR
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 1966
Online premiere 11 January 2022
World premiere 1 April 1967
Release date
3 April 1967 Russia
25 August 1967 Finland
9 November 1967 Hungary
1 September 1967 Romania
1 April 1967 USSR
Budget 25,313 RUR
Production Mosfilm, Tvorcheskoye obyedineniye Luch
Also known as
Kavkazskaya plennitsa, ili Novye priklyucheniya Shurika, Kidnapping, Caucasian Style, Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, A Prisioneira do Caucaso, Bruden stjålet!, Brudens bortrövande på kaukasiskt sätt, Die kaukasische Gefangene oder die neuen Abenteuer Schuriks, Enlevering på Kaukasiska, Entführung im Kaukasus, Kaukaasia vang ehk Suriku uued seiklused, Kaukaska branka, Kaukazo belaisvė arba nauji Šuriko nuotykiai, Kavkasieli tkve kali, Kavkaz asiri yoki Shurikning yangi sarguzashtlari, Kidnapping Caucassian Style, or Shurik's New Adventures, La prisonnière du Caucase, Menyasszony a zsákban, Morsiamen ryöstö kaukasialaisittain, Nu Tù Binh Kavkaz, Hay Nhung Cuôc Phiêu Luu Moi Cua Shurik, Prizoniera din Caucaz, Una vergine da rubare, Кавказ тұтқыны немесе Шуриктің жаңа шытырман оқиғалары, Кавказка пленница, Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика
Director
Leonid Gaidai
Cast
Aleksandr Demyanenko
Natalya Varley
Vladimir Etush
Frunzik Mkrtchyan
Yuriy Nikulin
8.6
8.2 IMDb
Kidnapping, Caucasian Style - trailer
