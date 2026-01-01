ProductionGaumont, Gaumont International, Production Marcel Dassault
Also known as
La boum, The Party, Бум, Ready for Love, Večírek, Vi unge, A Primeira Festa, Adolescentes de fiesta, Boom Party, Bum, Bumas, Die Fete, Házibuli, Il tempo delle mele, La Boum - Die Fete, La Boum - Die Fete - Eltern unerwünscht, La Boum - Die Superfete, La Boum - No Tempo dos Namorados, La Boum (A Primeira Festa), La fiesta, Patlarsam yanarsın, Prima dragoste, Prywatka, Tulum, Το πρώτο μου πάρτυ, ラ・ブーム, 第一次接觸, 라붐, La Boum – Die Fete – Eltern unerwünscht, Il Tempo delle Mele 1, The Party or Ready for Love, שגעון של מסיבה, ลาบูมที่รัก