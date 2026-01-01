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Poster of La Boum
7.3
Kinoafisha Films La Boum
7.3

La Boum

, 1980
Boum, La
France / Comedy, Romantic / 18+
Poster of La Boum
7.3

Cast

Claude Brasseur
Claude Brasseur
François Beretton
Sophie Marceau
Sophie Marceau
Vic Beretton
Jean-Michel Dupuis
Étienne
Frédéric de Pasquale
Richard Bohringer
Richard Bohringer
Guibert
Jean-Pierre Castaldi
Dominique Lavanant
Dominique Lavanant
Vanessa
Bernard Giraudeau
Bernard Giraudeau
Éric Lehman
Denise Grey
Poupette
Brigitte Fossey
Françoise Beretton
Jacques Ardouin
Père de Raoul
Diane Bellego
Éliane
Director Claude Pinoteau
Writer Danièle Thompson, Claude Pinoteau
Composer Vladimir Cosma
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1980
World premiere 17 December 1980
Release date
11 October 1982 Brazil
4 October 1981 Denmark
17 December 1980 France
11 December 1981 Germany
28 February 1985 Hungary
7 November 1981 Italy
6 March 1982 Japan
30 July 1981 Netherlands
22 December 1984 Philippines
19 August 1981 Portugal
24 October 2013 South Korea
14 December 1981 Spain
1 March 1982 Turkey
13 May 1983 USA
MPAA PG
Production Gaumont, Gaumont International, Production Marcel Dassault
Also known as
La boum, The Party, Бум, Ready for Love, Večírek, Vi unge, A Primeira Festa, Adolescentes de fiesta, Boom Party, Bum, Bumas, Die Fete, Házibuli, Il tempo delle mele, La Boum - Die Fete, La Boum - Die Fete - Eltern unerwünscht, La Boum - Die Superfete, La Boum - No Tempo dos Namorados, La Boum (A Primeira Festa), La fiesta, Patlarsam yanarsın, Prima dragoste, Prywatka, Tulum, Το πρώτο μου πάρτυ, ラ・ブーム, 第一次接觸, 라붐, La Boum – Die Fete – Eltern unerwünscht, Il Tempo delle Mele 1, The Party or Ready for Love, שגעון של מסיבה, ลาบูมที่รัก

Film rating

7.3
Rate 12 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Listen to the
soundtrack La Boum
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