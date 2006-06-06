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Poster of Potseluy babochki
5.4
Kinoafisha Films Potseluy babochki
5.4

Potseluy babochki

, 2006
Potseluy babochki
Russia / Action, Romantic / 18+
Poster of Potseluy babochki
5.4

Cast

Sergey Bezrukov
Sergey Bezrukov
Nikolay Orlanov
Lan Yan
Li
Leonid Gromov
Leonid Gromov
The Marshal
Konstantin Vorobyov
Konstantin Vorobyov
Andrey Astrakhantsev
Andrey Astrakhantsev
Lavrik
Georgiy Pitskhelauri
Georgiy Pitskhelauri
Aleks
Anna Dubrovskaya
Anna Dubrovskaya
Anzhela
Khelga Filippova
Khelga Filippova
Anya
Laura Lauri
Laura Lauri
False-Li
Sergey Shekhovtsov
Kravtsov
Konstantin Shelestun
Konstantin Shelestun
Bobka
Director Anton Sivers
Writer Arkady Tigay
Composer Svyatoslav Kurashov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2006
World premiere 6 June 2006
Release date
6 June 2006 Russia Централ Партнершип 16+
8 June 2006 Belarus
8 June 2006 Kazakhstan
11 November 2006 USA
8 June 2006 Ukraine
Worldwide Gross $1,594,574
Production Rekun TV, Studiya Cherepakha
Also known as
Potseluy babochki, Butterfly Kiss, Plaštakės bučinys, Pocałunek motyla, Tauriņa skūpsts, Поцелуй бабочки, 蝴蝶之吻, Potselui babochki

Film rating

5.4
Rate 20 votes
4.8 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  3626 In the Action genre  788 In the Romantic genre  391 In films of Russia  634 In films of 2006  67
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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