Cast
Sergey Shekhovtsov
Kravtsov
Cast and Crew
Writer
Arkady Tigay
Composer
Svyatoslav Kurashov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2006
World premiere
6 June 2006
Release date
|6 June 2006
|Russia
| Централ Партнершип
|16+
|8 June 2006
|Belarus
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|8 June 2006
|Kazakhstan
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|11 November 2006
|USA
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|8 June 2006
|Ukraine
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Worldwide Gross
$1,594,574
Production
Rekun TV, Studiya Cherepakha
Also known as
Potseluy babochki, Butterfly Kiss, Plaštakės bučinys, Pocałunek motyla, Tauriņa skūpsts, Поцелуй бабочки, 蝴蝶之吻, Potselui babochki