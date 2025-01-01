Menu
Andrey Astrahancev
Andrey Astrahancev
Date of Birth
11 December 1967
Age
57 years old
Zodiac sign
Sagittarius

Popular Films

Serko 6.2
Serko (2006)
Ya ne vernus 6.2
Ya ne vernus (2013)
Dvoe 6.1
Dvoe (2018)

Filmography

Genre
Year
All 10 Films 7 TV Shows 3 Actor 9 Director 1
Botan i superbaba 4.7
Botan i superbaba Botan i superbaba
Comedy, Sci-Fi 2022, Russia
Tri kapitana
Tri kapitana
Action, Detective 2020, Russia
Dvoe 6.1
Dvoe Dvoe
Drama, Adventure 2018, Russia
Ya ne vernus 6.2
Ya ne vernus I won't come back
Drama 2013, Russia / Finland / Estonia / Belarus
Kukly kolduna
Kukly kolduna
Thriller, Romantic 2009, Russia
Skulptor smerti 5.3
Skulptor smerti
Detective 2007, Russia
Potseluy babochki 5.4
Potseluy babochki Potseluy babochki
Action, Romantic 2006, Russia
Serko 6.2
Serko Serko
Drama 2006, Russia / France
Klinika 4.5
Klinika Klinika
Drama 2006, Russia
Ulitsy razbitykh fonarey
Ulitsy razbitykh fonarey
Drama, Crime, Detective 1998, Russia
