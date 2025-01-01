Menu
Filmography
Andrey Astrahancev
Kinoafisha
Persons
Andrey Astrahancev
Andrey Astrahancev
Date of Birth
11 December 1967
Age
57 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Popular Films
6.2
Serko
(2006)
6.2
Ya ne vernus
(2013)
6.1
Dvoe
(2018)
Filmography
4.7
Botan i superbaba
Botan i superbaba
Comedy, Sci-Fi
2022, Russia
Watch trailer
Tri kapitana
Action, Detective
2020, Russia
6.1
Dvoe
Dvoe
Drama, Adventure
2018, Russia
Watch trailer
6.2
Ya ne vernus
I won't come back
Drama
2013, Russia / Finland / Estonia / Belarus
Watch trailer
Kukly kolduna
Thriller, Romantic
2009, Russia
5.3
Skulptor smerti
Detective
2007, Russia
5.4
Potseluy babochki
Potseluy babochki
Action, Romantic
2006, Russia
6.2
Serko
Serko
Drama
2006, Russia / France
4.5
Klinika
Klinika
Drama
2006, Russia
Ulitsy razbitykh fonarey
Drama, Crime, Detective
1998, Russia
