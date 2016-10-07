Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Dedushka
6.9
Kinoafisha Films Dedushka
6.9

Dedushka

, 2016
Dedushka
Russia / Romantic / 18+
Poster of Dedushka
6.9

Cast

Sergey Chonishvili
Sergey Chonishvili
Igor Vasilevich Demin
Leonid Gromov
Leonid Gromov
Anatoliy
Elena Valyushkina
Elena Valyushkina
Alla Petrovna
Vladimir Kimmelman
Vladimir Kimmelman
Kirill
Fatima Horbenko
Irina
Antonina Papernaya
Antonina Papernaya
Yulya
Sergey Kalantay
Sergey Kalantay
Lawyer
Galina Korneeva
Grandmother
Andrey Melnikov
Painter
Director Igor Moskvitin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2016
World premiere 7 October 2016
Production NRG Film
Also known as
Dedushka, Joven abuelo, Дедушка, Настоящий дед

Film rating

6.9
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Dedushka

Svodnye sestry
Svodnye sestry Romantic
2016, Russia
5.0
Zhenskiy den
Zhenskiy den Romantic
2013, Russia
0.0
Dvenadtsat chudes
Dvenadtsat chudes Romantic
2017, Russia
5.0
Leshiy-2
Leshiy-2 Romantic
2009, Russia
5.0
El último pétalo
El último pétalo Romantic
2016, Russia
5.0
Zabud menya, mama!
Zabud menya, mama! Romantic
2016, Russia
6.0
Vyuga
Vyuga Romantic
2015, Russia
5.0
Kompleks polnocennosti
Kompleks polnocennosti Romantic
2012, Russia
0.0
Tridtsat sedmoy roman
Tridtsat sedmoy roman Romantic
2010, Russia
6.0
Sezon tumanov Romantic
2008, Russia / Great Britain
8.0
Igra v pryatki
Igra v pryatki Romantic
2007, Russia
5.0
Chyornyy voron
Chyornyy voron Romantic, Thriller
2001, Russia
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more