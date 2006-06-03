ProductionUniversal Pictures, Relativity Media, Original Film
Also known as
The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Rápido y furioso: Reto Tokio, Тройной форсаж: Токийский дрифт, A todo gas: Tokyo Race, Ātrs un bez žēlastības: Tokijas sacīkstes, Brzi i žestoki 3: Tokio drift, Fast & Furious: Tokyo Drift, Fast and Furious 3: Tokyo Drift, Forsaj 3: Tokiocha drift, Furios si iute: Tokyo Drift, Greiti ir isiutę 3: Tokijo lenktynes, Halálos iramban - Tokiói hajsza, Hızlı ve Öfkeli 3: Tokyo Yarışı, Hurjapäät: Tokio Drift, Kiired ja vihased 3 - Tokyo drift, Mahir Ve-Hazbani 3: Tokyo drift, Mahites ton dromon: Tokyo drift, Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 3: Chinh Phục Tokyo, Rapides et dangereux: Tokyo drift, Rychle a zběsile: Tokijská jízda, Rýchlo a zbesilo: Tokijská jazda, Szybcy i wściekli: Tokio Drift, The Fast and the Furious 3, Üçqat forsaj: Tokio drifti, Velocidade Furiosa - Ligação Tóquio, Velozes & Furiosos: Desafio em Tóquio, Wild Speed X3: Tokyo Drift, Μαχητές των δρόμων: Tokyo Drift, Бързи и яростни: Tokyo Drift, Паклене улице 3: Трка кроз Токио, Потрійний форсаж: Токійський дрифт, द फास्ट ॲण्ड द फ्युरीयस: टोकियो ड्रिफ्त, द फास्ट एंड द फ्युरीयस: टोकियो ड्रिफ्त, ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT, 玩命關頭3：東京甩尾, 速度与激情3：东京漂移, เร็ว...แรงทะลุนรก ซิ่งแหกพิกัดโตเกียว, 狂野時速3：飄移東京, Forsaj 3: Tokyo Yarışı, 速度与激情3, A Todo Gas 3 The fast and the furious Tokyo Race, Fast & Furious 3, Fast & Furious 3 - Tokyo Drift, Fast and the Furious 3 - Tokyo Drift, ワイルド・スピード エックス スリー トウキョウドリフト, 狂野時速3, F&F3 - The Fast and the Furious Tokyo Drift, Hızlı ve Öfkeli 3, Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 3: Đường Đua Tokyo, Velozes e Furiosos 3 – Desafio em Tóquio
Shawn BoswellWhy'd you let me race your car? You knew I was gonna wreck it.
HanWhy not?
Shawn Boswell'Cause that's a lot of money.
HanI have money, it's trust and character I need around me. You know, who you choose to be around you lets you know who you are. One car in exchange for knowing what a man's made of? That's a price I can live with.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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