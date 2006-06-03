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Poster of The Fast and the Furious: Tokyo Drift
6.9
Kinoafisha Films The Fast and the Furious: Tokyo Drift
6.9

The Fast and the Furious: Tokyo Drift

, 2006
The Fast and the Furious: Tokyo Drift
USA, Germany / Action, Crime, Thriller / 18+
Poster of The Fast and the Furious: Tokyo Drift
6.9

Cast

Lucas Black
Lucas Black
Sean Boswell
Brian Tee
Brian Tee
Jason J. Tobin
Jason J. Tobin
Zachery Ty Bryan
Clay
Nikki Griffin
Sung Kang
Sung Kang
Shad Moss
Twinkie
Nathalie Kelley
Damien Marzette
High School Security Guard
Trula M. Marcus
American Math Teacher
Brandon Brendel
Clay's Buddy
Daniel Booko
Clay's Buddy
Director Justin Lin
Writer Chris Morgan
Composer Brian Tyler
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2006
Online premiere 13 July 2006
World premiere 3 June 2006
Release date
29 June 2006 Russia UPI 12+
15 June 2006 Australia
29 June 2006 Belarus
3 June 2006 Brazil
15 June 2006 Canada
20 July 2006 Czechia
16 June 2006 Denmark
28 June 2006 Estonia
19 July 2006 France
12 July 2006 Germany
16 June 2006 Great Britain
13 July 2006 Greece
27 July 2006 Hungary
16 June 2006 Ireland 12A
14 July 2006 Italy
29 June 2006 Kazakhstan
30 August 2025 Latvia N12
30 June 2006 Lithuania
30 June 2006 Mexico
27 July 2006 Netherlands
22 June 2006 Portugal
23 June 2006 Romania
20 July 2006 Slovenia
20 July 2006 South Korea
21 July 2006 Spain
30 June 2006 Sweden
28 July 2006 Turkey
3 June 2006 USA
29 June 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $85,000,000
Worldwide Gross $158,968,749
Production Universal Pictures, Relativity Media, Original Film
Also known as
The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Rápido y furioso: Reto Tokio, Тройной форсаж: Токийский дрифт, A todo gas: Tokyo Race, Ātrs un bez žēlastības: Tokijas sacīkstes, Brzi i žestoki 3: Tokio drift, Fast & Furious: Tokyo Drift, Fast and Furious 3: Tokyo Drift, Forsaj 3: Tokiocha drift, Furios si iute: Tokyo Drift, Greiti ir isiutę 3: Tokijo lenktynes, Halálos iramban - Tokiói hajsza, Hızlı ve Öfkeli 3: Tokyo Yarışı, Hurjapäät: Tokio Drift, Kiired ja vihased 3 - Tokyo drift, Mahir Ve-Hazbani 3: Tokyo drift, Mahites ton dromon: Tokyo drift, Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 3: Chinh Phục Tokyo, Rapides et dangereux: Tokyo drift, Rychle a zběsile: Tokijská jízda, Rýchlo a zbesilo: Tokijská jazda, Szybcy i wściekli: Tokio Drift, The Fast and the Furious 3, Üçqat forsaj: Tokio drifti, Velocidade Furiosa - Ligação Tóquio, Velozes & Furiosos: Desafio em Tóquio, Wild Speed X3: Tokyo Drift, Μαχητές των δρόμων: Tokyo Drift, Бързи и яростни: Tokyo Drift, Паклене улице 3: Трка кроз Токио, Потрійний форсаж: Токійський дрифт, द फास्ट ॲण्ड द फ्युरीयस: टोकियो ड्रिफ्त, द फास्ट एंड द फ्युरीयस: टोकियो ड्रिफ्त, ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT, 玩命關頭3：東京甩尾, 速度与激情3：东京漂移, เร็ว...แรงทะลุนรก ซิ่งแหกพิกัดโตเกียว, 狂野時速3：飄移東京, Forsaj 3: Tokyo Yarışı, 速度与激情3, A Todo Gas 3 The fast and the furious Tokyo Race, Fast & Furious 3, Fast & Furious 3 - Tokyo Drift, Fast and the Furious 3 - Tokyo Drift, ワイルド・スピード エックス スリー トウキョウドリフト, 狂野時速3, F&F3 - The Fast and the Furious Tokyo Drift, Hızlı ve Öfkeli 3, Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 3: Đường Đua Tokyo, Velozes e Furiosos 3 – Desafio em Tóquio

Film rating

6.9
Rate 41 votes
6.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2180 In the Action genre  493 In the Crime genre  187 In the Thriller genre  423 In films of USA  1325 In films of Germany  72 In films of 2006  46
Updated 27 August 2024
Listen to the
soundtrack The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Quotes

Shawn Boswell Why'd you let me race your car? You knew I was gonna wreck it.
Han Why not?
Shawn Boswell 'Cause that's a lot of money.
Han I have money, it's trust and character I need around me. You know, who you choose to be around you lets you know who you are. One car in exchange for knowing what a man's made of? That's a price I can live with.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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