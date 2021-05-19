Menu
Poster of Fast & Furious 9
6.4 IMDb Rating: 5.2
Fast & Furious 9

Fast & Furious 9

Fast & Furious 9 18+
Synopsis

Dominic Toretto and his crew battle the most skilled assassin and high-performance driver they've ever encountered: his forsaken brother.

Country USA
Runtime 2 hours 25 minutes
Production year 2021
Online premiere 8 July 2021
World premiere 19 May 2021
Release date
MPAA PG-13
Budget $200,000,000
Worldwide Gross $726,229,501
Production One Race Films, Roth/Kirschenbaum Films, Perfect Storm Entertainment
Also known as
F9, Fast & Furious 9, Rápidos y furiosos 9, F9: The Fast Saga, Furios și iute 9, Форсаж 9, A todo gas 9, Ātrs un bez žēlastības 9, Brzi i Besni 9, Brzi i žestoki 9, F9狂野時速, Fast & Furious 9 - The Fast Saga, Fast & Furious 9 the Fast Saga, Fast & Furious 9: The Fast Saga, Fast & Furious 9. A todo gas 9, Fast and Furious 9, Forsaj 9, Greiti ir įsiutę 9, Halálos iramban 9., Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi, Kiired ja vihased 9, Mahir Va'Atzbani 9, Mérges Fasz 9, Paklene ulice 9, Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 9: Huyền Thoại Tốc Độ, Rapides et dangereux 9: La Saga, Rychle a zběsile 9, Rýchlo a zbesilo 9, Szybcy i wściekli 9, Velocidade Furiosa 9, Velozes & Furiosos 9, Wild Speed: Jet Break, Μαχητές των δρόμων 9, Бързи и яростни 9, Форсаж 9: Нестримна сага, फ़ास्ट एंड फ्यूरियस 9, 분노의 질주: 더 얼티메이트, ワイルド・スピード ジェットブレイク, 玩命關頭9, 速度与激情9
Director
Justin Lin
Justin Lin
Cast
Vin Diesel
Vin Diesel
Lucas Black
Lucas Black
Tyrese Gibson
Tyrese Gibson
John Cena
John Cena
Charlize Theron
Charlize Theron
Cast and Crew
Film Reviews

Виктор Чубченко 10 February 2021, 12:15
Без Пола форсаж уже не тот(. Да и вообще форсаж превратился в боевик
vyacheslav13w 2 April 2021, 14:41
Круто нарисовали фильм! Обьяснили бы ещё хоть как-то, почему они все крепче, да и круче во всём терминатора? Ну, типа -все они с другой планеты или обкурились и это глюки.. Или все они Чак Норрис!))
Fast & Furious 9 - teaser
Fast & Furious 9 Teaser
Fast & Furious 9 - trailer in russian
Fast & Furious 9 Trailer in russian
