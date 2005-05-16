ProductionNew Line Cinema, BenderSpink, Media I! Filmproduktion München & Company
Also known as
A History of Violence, Una historia violenta, A History of Violence - Tarina väkivallasta, Dejiny násilí, Erőszakos múlt, História násilia, Historia przemocy, Historia shel Alimoot, History of Violence, Istorija nasilja, Marcas da Violência, Opravdannaya zhestokost, Povijest nasilja, Quá Khứ Tội Ác, Senca preteklosti, Şiddetin Tarihçesi, Smurto istorija, To telos tis vias, Uma História de Violência, Umbrele trecutului, Una historia de violencia, Una història de violència, Une histoire de violence, Vägivaldne minevik, Vardarbības pēctecība, Το τέλος της βίας, Виправдана жорстокість, Оправданная жестокость, Тъмно минало, ヒストリー・オブ・バイオレンス, 暴力史, 暴力效應, История насилия, 폭력의 역사, Şiddətin Tarixi