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Poster of A History of Violence
6.4
Kinoafisha Films A History of Violence
6.4

A History of Violence

, 2005
A History of Violence
USA, Germany / Thriller, Drama / 18+
Poster of A History of Violence
6.4

Synopsis

A mild-mannered man becomes a local hero through an act of violence, which sets off repercussions that will shake his family to its very core.

Cast

Viggo Mortensen
Viggo Mortensen
Tom Stall
Maria Bello
Maria Bello
Edie Stall
Ed Harris
Ed Harris
Carl Fogarty
William Hurt
William Hurt
Richie Cusack
Ashton Holmes
Jack Stall
Heidi Hayes
Peter MacNeill
Peter MacNeill
Sheriff Sam Carney
Stephen McHattie
Stephen McHattie
Leland
Greg Bryk
Greg Bryk
Billy
Kyle Schmid
Kyle Schmid
Bobby
Sumela Kay
Judy Danvers
Director David Cronenberg
Writer John Wagner, Vince Locke, Josh Olson
Composer Howard Shore
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2005
Online premiere 7 August 2024
World premiere 16 May 2005
Release date
24 November 2005 Russia КароПрокат 18+
17 November 2005 Argentina
23 February 2006 Australia
14 October 2005 Austria
24 November 2005 Belarus
2 November 2005 Belgium
15 November 2005 Brazil
11 November 2005 Bulgaria
7 October 2005 Canada
10 November 2005 Czechia
11 November 2005 Denmark
4 April 2007 Egypt
11 November 2005 Estonia
28 October 2005 Finland
2 November 2005 France
13 October 2005 Germany
30 September 2005 Great Britain
27 October 2005 Greece
24 November 2005 Hungary
14 October 2005 Iceland
9 March 2006 India
12 November 2005 Indonesia
30 September 2005 Ireland 18
13 October 2005 Israel
16 December 2005 Italy
11 March 2006 Japan
24 November 2005 Kazakhstan
27 September 2006 Kuwait
11 November 2005 Latvia
25 November 2005 Mexico
10 November 2005 Netherlands
2 March 2006 New Zealand
21 October 2005 Norway
8 December 2005 Panama
5 January 2006 Peru
5 October 2005 Philippines
18 November 2005 Poland
16 March 2006 Portugal
25 November 2005 Romania
1 December 2005 Singapore
11 November 2005 South Africa
26 July 2007 South Korea
21 October 2005 Spain
2 December 2005 Sweden
16 December 2005 Switzerland
3 March 2006 Taiwan
9 March 2006 Thailand
9 December 2005 Turkey
23 September 2005 USA
24 November 2005 Ukraine
13 January 2006 Uruguay
7 April 2006 Venezuela
MPAA R
Budget $32,000,000
Worldwide Gross $61,247,809
Production New Line Cinema, BenderSpink, Media I! Filmproduktion München & Company
Also known as
A History of Violence, Una historia violenta, A History of Violence - Tarina väkivallasta, Dejiny násilí, Erőszakos múlt, História násilia, Historia przemocy, Historia shel Alimoot, History of Violence, Istorija nasilja, Marcas da Violência, Opravdannaya zhestokost, Povijest nasilja, Quá Khứ Tội Ác, Senca preteklosti, Şiddetin Tarihçesi, Smurto istorija, To telos tis vias, Uma História de Violência, Umbrele trecutului, Una historia de violencia, Una història de violència, Une histoire de violence, Vägivaldne minevik, Vardarbības pēctecība, Το τέλος της βίας, Виправдана жорстокість, Оправданная жестокость, Тъмно минало, ヒストリー・オブ・バイオレンス, 暴力史, 暴力效應, История насилия, 폭력의 역사, Şiddətin Tarixi

Film rating

6.4
Rate 10 votes
7.4 IMDb
Write review
Updated 9 December 2020

Quotes

[last lines]
Richie Cusack [Joey holds a gun to Richie's head] Jesus, Joey.
Tom Stall [as Joey shoots Richie in the head, then stands over his dead body] Jesus, Richie.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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