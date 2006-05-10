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Poster of Poseidon
6.6
Kinoafisha Films Poseidon
6.6

Poseidon

, 2006
Poseidon
USA / Adventure, Thriller, Drama, Action / 18+
Poster of Poseidon
6.6

Cast

Josh Lucas
Josh Lucas
Dylan Johns
Kurt Russell
Kurt Russell
Robert Ramsey
Richard Dreyfuss
Richard Dreyfuss
Richard Nelson
Emmy Rossum
Emmy Rossum
Jennifer Ramsey
Mike Vogel
Mike Vogel
Christian
Jacinda Barrett
Jacinda Barrett
Maggie James
Jimmy Bennett
Conor James
Mía Maestro
Elena Morales
Kevin Dillon
Kevin Dillon
Lucky Larry
Freddy Rodriguez
Freddy Rodriguez
Marco Valentin
Director Wolfgang Petersen
Writer Mark Protosevich, Paul Gallico
Composer Klaus Badelt
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2006
Online premiere 31 May 2021
World premiere 10 May 2006
Release date
22 June 2006 Russia КароПрокат 12+
15 June 2006 Argentina
1 June 2006 Australia
14 July 2006 Austria
20 June 2006 Belarus
21 June 2006 Belgium
23 June 2006 Brazil
12 May 2006 Bulgaria
12 May 2006 Canada
2 June 2006 China
13 July 2006 Croatia
13 July 2006 Czechia
28 June 2006 Denmark
31 May 2006 Egypt
16 June 2006 Estonia
28 June 2006 Finland
14 June 2006 France
12 July 2006 Germany
1 June 2006 Great Britain
6 June 2006 Greece
31 May 2006 Hong Kong
22 June 2006 Hungary
2 June 2006 Iceland
12 May 2006 India
2 June 2006 Ireland
15 June 2006 Israel
1 June 2006 Italy
3 June 2006 Japan
23 June 2006 Kazakhstan
31 May 2006 Kuwait
16 June 2006 Lithuania
11 May 2006 Malaysia
2 June 2006 Mexico
31 May 2006 Netherlands
30 June 2006 Norway
16 June 2006 Panama
10 May 2006 Philippines
2 June 2006 Poland
6 July 2006 Portugal
1 June 2006 Puerto Rico
16 June 2006 Romania
11 May 2006 Singapore
31 May 2006 South Korea
26 July 2006 Spain
26 June 2006 Sweden
26 May 2006 Taiwan
10 May 2006 Thailand
23 June 2006 Turkey
12 May 2006 USA
20 June 2006 Ukraine
23 June 2006 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $160,000,000
Worldwide Gross $181,674,817
Production Warner Bros., Virtual Studios, Radiant Productions
Also known as
Poseidon, Poseidón, Посейдон, Posejdon, Con Tàu Tuyệt Mệnh, Le Poséidon, Poséidon, Poseidon: The IMAX Experience, Poseidon'dan Kaçış, Poseidonas, Poseidons, Posidó, The Poseidon Adventure, Ποσειδών, पोसाइडन, ポセイドン, 海神號, ポセイドン：2006, 新海神号历险记

Film rating

6.6
Rate 21 votes
5.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2638 In the Adventure genre  510 In the Thriller genre  531 In the Drama genre  1079 In the Action genre  598 In films of USA  1602 In films of 2006  56
Updated 26 August 2024

Quotes

Dylan Johns Does your husband...
Maggie James oh, does that work much?
Dylan Johns What?
Maggie James The tentative mention of a husband I'm supposed to correct, even though you clocked my wedding finger twice already.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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