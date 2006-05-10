|22 June 2006
|Russia
|КароПрокат
|12+
|15 June 2006
|Argentina
|1 June 2006
|Australia
|14 July 2006
|Austria
|20 June 2006
|Belarus
|21 June 2006
|Belgium
|23 June 2006
|Brazil
|12 May 2006
|Bulgaria
|12 May 2006
|Canada
|2 June 2006
|China
|13 July 2006
|Croatia
|13 July 2006
|Czechia
|28 June 2006
|Denmark
|31 May 2006
|Egypt
|16 June 2006
|Estonia
|28 June 2006
|Finland
|14 June 2006
|France
|12 July 2006
|Germany
|1 June 2006
|Great Britain
|6 June 2006
|Greece
|31 May 2006
|Hong Kong
|22 June 2006
|Hungary
|2 June 2006
|Iceland
|12 May 2006
|India
|2 June 2006
|Ireland
|15 June 2006
|Israel
|1 June 2006
|Italy
|3 June 2006
|Japan
|23 June 2006
|Kazakhstan
|31 May 2006
|Kuwait
|16 June 2006
|Lithuania
|11 May 2006
|Malaysia
|2 June 2006
|Mexico
|31 May 2006
|Netherlands
|30 June 2006
|Norway
|16 June 2006
|Panama
|10 May 2006
|Philippines
|2 June 2006
|Poland
|6 July 2006
|Portugal
|1 June 2006
|Puerto Rico
|16 June 2006
|Romania
|11 May 2006
|Singapore
|31 May 2006
|South Korea
|26 July 2006
|Spain
|26 June 2006
|Sweden
|26 May 2006
|Taiwan
|10 May 2006
|Thailand
|23 June 2006
|Turkey
|12 May 2006
|USA
|20 June 2006
|Ukraine
|23 June 2006
|Venezuela