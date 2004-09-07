Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Undertow
Poster of Undertow
Рейтинги
6.8 IMDb Rating: 6.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Undertow

Undertow

Undertow 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2004
World premiere 7 September 2004
Release date
7 September 2004 Russia 16+
22 December 2005 Argentina +16
17 June 2005 Brazil 16
5 January 2005 France
17 June 2005 Great Britain 15
17 December 2004 Greece
7 September 2004 Kazakhstan
18 August 2005 Netherlands 16
7 September 2004 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $156,767
Production United Artists, Muskat Filmed Properties, Sunflower Productions
Also known as
Undertow, Legado de violencia, Alakynnessä, Áramlat, Contra Corrente, Contra-Corrente, Iza vanjštine, L'autre rive, Mroczne dziedzictwo, The Undertow, Undertow - Im Sog der Rache, Vastuolulised tunded, Κύμα οργής, Подводно течение, Подводное течение, アンダートウ　決死の逃亡, 殺機入侵
Director
David Gordon Green
David Gordon Green
Cast
Jamie Bell
Jamie Bell
Kristen Stewart
Kristen Stewart
Robert Longstreet
Terry Loughlin
Dermot Mulroney
Dermot Mulroney
Cast and Crew
Similar films for Undertow
The Cake Eaters 6.9
The Cake Eaters (2007)
Joe 6.9
Joe (2013)
Prince Avalanche 6.7
Prince Avalanche (2013)
Snow Angels 6.8
Snow Angels (2006)
The Safety of Objects 5.8
The Safety of Objects (2001)
Dear Wendy 6.8
Dear Wendy (2005)
Undertow 5.1
Undertow (2018)
Thin Ice 6.2
Thin Ice (2011)
The Cry of the Owl 5.2
The Cry of the Owl (2009)
Undertow 7.7
Undertow (2009)
The Chumscrubber 6.8
The Chumscrubber (2005)
Stronger 6.9
Stronger (2017)

Film rating

6.8
Rate 15 votes
6.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more