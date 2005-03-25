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Poster of Valiant
6.0
Kinoafisha Films Valiant
6.0

Valiant

, 2005
Valiant
Great Britain / Fairy Tale, Action, Comedy, Animation / 18+
Poster of Valiant
6.0

Cast

Ewan McGregor
Ewan McGregor
Valiant
Jim Broadbent
Jim Broadbent
Sergeant
John Cleese
John Cleese
Mercury
Rupert Everett
Rupert Everett
John Hurt
John Hurt
Felix
Ben Kingsley
Ben Kingsley
Hugh Laurie
Hugh Laurie
Gutsy
Olivia Williams
Olivia Williams
Victoria
Ricky Gervais
Ricky Gervais
Bugsy
Tim Curry
Tim Curry
Von Talon
Pip Torrens
Pip Torrens
Lofty
Rik Mayall
Cufflingk
Director Gary Chapman
Writer Kevin Bernhardt, George Webster, Jordan Katz, George Melrod
Composer George Fenton
Cast and Crew

Animated film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2005
Online premiere 25 March 2005
World premiere 25 March 2005
Release date
18 August 2005 Russia Централ Партнершип 12+
5 January 2006 Australia
18 August 2005 Belarus
19 August 2005 Brazil
14 November 2005 Denmark
30 March 2005 France
25 March 2005 Great Britain
8 December 2005 Greece
28 October 2005 Italy
18 August 2005 Kazakhstan
12 August 2005 Norway
25 August 2005 Portugal
5 August 2005 South Korea
8 July 2005 Spain
5 August 2005 Sweden
19 August 2005 USA
18 August 2005 Ukraine
MPAA G
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $61,746,888
Production Vanguard Films and Animation, Ealing Studios, UK Film Council
Also known as
Valiant, Biệt Đội Bồ Câu, Drošulis, Hrabri Pero, Kahraman Güvercin Valiant, Sparnuotasis desantas, Szeregowiec Dolot, Vad galamb, Vaillant, pigeon de combat !, Vaillant, pigeon de combat!, Valiant - Héroes plumíferos, Valiant - Piccioni da combattimento, Valiant och de fjäderlätta hjältarna, Valiant, to gennaio peristeri, Valiant, το γενναίο περιστέρι, Valiant: Héroes plumíferos, Valiant: Os Bravos do Pombal, Valiant: Um Herói que Vale a Pena, V仔特工隊, Вэлиант: Пернатый спецназ, Хоробрик: Пернатий спецзагін, Храбрият гълъб, ヴァリアント, Vaillant - Pigeon de Combat!, 발리언트, V仔特工队, Веліант

Cartoon rating

6.0
Rate 11 votes
5.5 IMDb
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Best Animated Films  Best Comedies 
Updated 19 December 2023

Quotes

Valiant It's not the size of your wingspan that counts, no, it's the size of your spirit.
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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