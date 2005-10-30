Menu
Poster of Chicken Little
5.8 IMDb Rating: 5.7
Kinoafisha Films Chicken Little

Chicken Little

Chicken Little 18+
Country USA
Runtime 1 hour 17 minutes
Production year 2005
Online premiere 24 November 2005
World premiere 30 October 2005
Release date
3 November 2005 Russia Каскад 6+
1 January 2006 Australia
3 November 2005 Belarus
4 November 2005 Brazil
4 November 2005 Canada
10 November 2005 Czechia
13 June 2006 Denmark
23 November 2005 France
25 January 2006 Germany
9 February 2006 Great Britain
1 December 2005 Greece
24 December 2005 Hong Kong I
10 February 2006 Ireland
24 November 2005 Israel
2 December 2005 Italy
3 November 2005 Kazakhstan
4 November 2005 Mexico
16 November 2005 Netherlands
17 November 2005 Slovakia
26 January 2006 South Korea
16 November 2005 Spain
3 February 2006 Sweden
1 December 2005 Thailand
4 November 2005 USA
3 November 2005 Ukraine
MPAA G
Budget $150,000,000
Worldwide Gross $314,432,837
Production Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Feature Animation
Also known as
Chicken Little, Lille kylling, Petit Poulet, Byatskhan Takhia, Cesur Civciv, Chicken Little - Amici per le penne, Chicken Little 3D, Chikan Thoda, Chikin Liteul, Chikin ritoru, Chú Gà Siêu Quậy, Csodacsibe, Dosije pilence, Himmel und Huhn, Jujeh kochulu, Kana Matra, Kjúlli litli, Kurania cypa, Kurczak Mały, Lilla kycklingen, Mazais Cālis, Nakhevarkatama, O Galinho Chicken Little, Pikku kananen, Puiu' mic, Strašpytlík, Tawiq Eti Az, To kotopoulaki, Väike tibu, Viščiukas Cypsius, Žuta minuta, Το κοτοπουλάκι, Курча Ципа, Цыплёнок Цыпа, Чикен Литъл, छोटू सरकार, チキン・リトル, 四眼天雞, 四眼天鸡, 四眼雞丁
Director
Mark Dindal
Cast
Zach Braff
Zach Braff
Joan Cusack
Joan Cusack
Garry Marshall
Garry Marshall
Amy Sedaris
Amy Sedaris
Patrick Stewart
Patrick Stewart
5.8
5.7 IMDb
BOSS 2 April 2015, 12:51
Цитата (Killer Queen, 12/11/2005 - 04:35:29): Эти сопли вокруг того, чтобы заслужить папино доверие. Ну неужели не могут они придумать что-нибудь… Read more…
Quotes
Mayor Turkey Lurkey [to an alien] Oh, we surrender! Here, take the key to the city!
[alien zaps the key]
Mayor Turkey Lurkey [holds up another key] Key to my car?
[alien zaps key and car at the same time]
Mayor Turkey Lurkey [holds a box of Tic Tacs] Tic Tac?
[alien zaps Lurkey]
