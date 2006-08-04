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Poster of Barnyard
6.2
Kinoafisha Films Barnyard
6.2

Barnyard

, 2006
Barnyard
Germany, USA / Family, Comedy, Animation / 18+
Poster of Barnyard
6.2

Synopsis

When the farmer's away, all the animals play ... and sing, and dance. Eventually, though, someone has to step in and run things, a responsibility that ends up going to Otis, a carefree cow.

Cast

Kevin James
Kevin James
Otis the Cow
Courteney Cox
Courteney Cox
Daisy the Cow
Sam Elliott
Sam Elliott
Ben the Cow
Danny Glover
Danny Glover
Miles the Mule
Andie MacDowell
Andie MacDowell
Etta the Hen
Wanda Sykes
Wanda Sykes
Bessy the Cow
John Di Maggio
John Di Maggio
David Koechner
David Koechner
Dag the Coyote
Jeffrey Garcia
Pip the Mouse
Cam Clarke
Freddy the Ferret
Rob Paulsen
Rob Paulsen
Gopher
Rob Paulsen
Rob Paulsen
Gopher
Director Steve Oedekerk
Writer Steve Oedekerk
Composer John Debney
Cast and Crew

Animated film details

Country Germany / USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2006
Online premiere 30 December 2020
World premiere 4 August 2006
Release date
23 November 2006 Russia UPI 0+
12 October 2006 Argentina
21 September 2006 Australia
23 November 2006 Belarus
21 February 2007 Belgium
27 October 2006 Brazil
8 September 2006 Chile
2 February 2007 Denmark
19 January 2007 Finland
21 February 2007 France
5 October 2006 Germany
20 October 2006 Great Britain
15 February 2007 Greece
19 October 2006 Hungary
27 October 2006 Iceland
20 October 2006 Ireland
5 October 2006 Israel
23 February 2007 Italy
19 May 2007 Japan
23 November 2006 Kazakhstan
29 November 2006 Kuwait
27 October 2006 Mexico
14 February 2007 Netherlands
12 January 2007 Norway
2 November 2006 Panama
16 November 2006 Poland
5 October 2006 Portugal
4 August 2006 Romania AP
31 August 2006 Singapore
18 January 2007 South Korea
27 October 2006 Spain
12 January 2007 Sweden
5 October 2006 Switzerland
20 October 2006 Turkey
4 August 2006 USA
14 December 2006 Ukraine
12 October 2006 Venezuela
MPAA PG
Budget $51,000,000
Worldwide Gross $116,755,080
Production Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, O Entertainment
Also known as
Barnyard, La granja, La ferme en folie, Balbúrdia na Quinta, Barnyard - Il cortile, Barnyard: The Original Party Animals, Beestenboel, Bondgården, Den ville låvefesten, Der tierisch verrückte Bauernhof, Dvorište, El corral: Una festa molt animal, El corral: Una fiesta muy bestia, Farma story, Farmi peoloomad, Grajdul vesel, Koslænget, Krowy na wypasie, Medzi nami zvieratami, Mezi námi zvířaty, Nông Trại Vui Vẻ, O Segredo dos Animais, Parti Hayvanları, Pata tanya: Baromi buli, Ragai ir kanopos, Tallipihan bilehileet, Φάρμα στόρι, Мүйіздер мен тұяқтар, Рога и копыта, Роги та копита, Фермата на Бернар, バーンヤード, 疯狂农庄, 疯狂牧场, 瘋狂農莊：動物也開趴, 谷仓, El corral, Tallipihan Bilehileet - Eläinten Salatut Elämät, בלאגן בחווה, Barnyard - Der tierisch verrückte Bauernhof (2006)

Cartoon rating

6.2
Rate 10 votes
5.7 IMDb
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Best Animated Films  Best Comedies 
Updated 5 September 2023

Quotes

Ben the Cow Otis, a strong man stands up for himself, a stronger man stands up for others.
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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