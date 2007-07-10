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Poster of Night Visitors
Kinoafisha Films Night Visitors

Night Visitors

, 2007
Night Visitors
Russia / Romantic / 18+
Poster of Night Visitors

Cast

Elena Yakovleva
Elena Yakovleva
Aleksandr Gordon
Aleksandr Gordon
Kirill Zhandarov
Kirill Zhandarov
Pavel Lyubimtsev
Pavel Lyubimtsev
Georgiy Marishin
Georgiy Marishin
Leonid Mozgovoy
Leonid Mozgovoy
Sergei Parshin
Sergei Parshin
Andrey Sharkov
Andrey Sharkov
Aleksandr Adabashyan
Aleksandr Adabashyan
Vyacheslav Grishechkin
Vyacheslav Grishechkin
Director Igor Maslennikov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2007
World premiere 10 July 2007
Release date
10 July 2007 Russia 12+
10 July 2007 Kazakhstan
10 July 2007 Ukraine

Film rating

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