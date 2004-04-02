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Poster of Mindhunters
7.0
Kinoafisha Films Mindhunters
7.0

Mindhunters

, 2003
Mindhunters
USA, Netherlands, Great Britain, Finland / Crime, Mystery, Action, Thriller, Horror / 18+
Poster of Mindhunters
7.0

Cast

Clifton Collins Jr.
Clifton Collins Jr.
Vince Sherman
LL Cool J
Gabe Jensen
Will Kemp
Will Kemp
Rafe Perry
Val Kilmer
Val Kilmer
Jake Harris
Jonny Lee Miller
Jonny Lee Miller
Lucas Harper
Kathryn Morris
Kathryn Morris
Sara Moore
Christian Slater
Christian Slater
J.D. Reston
Cassandra Bell
Jen
Eion Bailey
Eion Bailey
Bobby Whitman
Patricia Velasquez
Patricia Velasquez
Nicole Willis
Director Renny Harlin
Writer Wayne Kramer, Kevin Brodbin
Composer Tuomas Kantelinen
Cast and Crew

Film details

Country USA / Netherlands / Great Britain / Finland
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2003
World premiere 2 April 2004
Release date
30 July 2004 Russia 16+
25 June 2004 Austria
30 July 2004 Azerbaijan
26 May 2005 Bahamas
14 July 2004 Bahrain
30 July 2004 Belarus
21 July 2004 Belgium
5 August 2005 Bulgaria
13 May 2005 Canada
23 June 2005 Chile
25 November 2004 China
14 July 2005 Croatia
1 February 2005 Czechia
26 May 2005 Dominican Republic
25 May 2005 Egypt
26 November 2004 Estonia
4 June 2004 Finland
6 July 2005 France
30 July 2004 Georgia
24 June 2004 Germany
24 June 2004 Great Britain
2 August 2004 Greece
25 November 2004 Hong Kong
19 November 2004 Iceland
5 January 2005 Indonesia
1 February 2005 Iran
6 October 2005 Israel
26 August 2005 Italy
25 February 2006 Japan
30 July 2004 Kazakhstan
5 January 2005 Kuwait
5 November 2004 Latvia
20 August 2004 Lebanon
5 November 2004 Lithuania
21 July 2004 Luxembourg
24 June 2005 Mexico
8 July 2004 Netherlands
27 October 2004 Philippines
16 December 2004 Portugal
26 May 2005 Puerto Rico
14 July 2005 Singapore
26 August 2005 South Korea
20 August 2004 Spain
30 July 2004 Sri Lanka
7 May 2004 Thailand
4 November 2005 Turkey
16 June 2004 UAE
13 May 2005 USA
30 July 2004 Ukraine
MPAA R
Budget $27,000,000
Worldwide Gross $21,148,829
Production Dimension Films, Intermedia Films, Outlaw Productions (I)
Also known as
Mindhunters, Caçadores de Mentes, La isla maldita, Mõrvar meie seas, Beyin avcıları, Cazadores de mentes, Cazadores de mentes (Mindhunters), Egy gyilkos agya, Hòn Đảo Tử Thần, Jede Sekunde zählt - Mindhunters, Lovci na misli, Lovci na ubojice, Łowcy umysłów, Maindohantâ, Mind Hunters, Minţi ucigătoare, Nella mente del serial killer, Prāta mednieki, Profession profiler, Proto medžiotojai, Psycho-Traqueurs, To kynigi tou dolofonou, Το κυνήγι του δολοφόνου, Ловци на мисли, Мисливці за розумом, Охотники за разумом, マインドハンター, 八面埋伏, Mindhunters - Jede Sekunde zählt, Myslyvtsi za rozumom, Mindhunters - Nella mente del serial killer, Okhotniki za razumom

Film rating

7.0
Rate 12 votes
6.3 IMDb
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Updated 25 June 2024
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