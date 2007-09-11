Menu
6.8 IMDb Rating: 6.1
Cleaner

Cleaner 18+
Synopsis

A former cop who now earns a wage as a crime scene cleaner unknowingly participates in a cover-up at his latest job.
Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2007
Online premiere 19 April 2009
World premiere 11 September 2007
Release date
8 May 2008 Russia Top Film Distribution 16+
8 May 2008 Belarus
17 April 2008 Denmark
11 September 2007 Finland K-16
14 May 2008 France
18 January 2008 Germany
4 April 2008 Great Britain
18 January 2008 Greece
8 May 2008 Kazakhstan
2 May 2008 Norway
10 September 2009 Portugal
12 June 2009 Spain
11 September 2007 USA
8 May 2008 Ukraine
MPAA R
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $5,796,630
Production Millennium Films, Anonymous Content, Hygenic Productions
Also known as
Cleaner, Čistač, Cleaner - Sein Geschäft ist der Tod, El netejador, Evidências de um Crime, Le nettoyeur, Puhastaja, Sem Provas, Sin rastro alguno, Ślady zbrodni, Temizlikçi, The cleaner, Tiszta vér, Valytojas, Zametac stop, Чиcтильщик, Чистачът, Чистильник, 클리너, ザ・クリーナー　消された殺人, 追兇線索
Director
Renny Harlin
Renny Harlin
Cast
Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Eva Mendes
Eva Mendes
Ed Harris
Ed Harris
Christa Campbell
Keke Palmer
Keke Palmer
Cast and Crew
