Country
USA
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
2007
Online premiere
19 April 2009
World premiere
11 September 2007
Release date
|8 May 2008
|Russia
| Top Film Distribution
|16+
|8 May 2008
|Belarus
|
|
|17 April 2008
|Denmark
|
|
|11 September 2007
|Finland
|
|K-16
|14 May 2008
|France
|
|
|18 January 2008
|Germany
|
|
|4 April 2008
|Great Britain
|
|
|18 January 2008
|Greece
|
|
|8 May 2008
|Kazakhstan
|
|
|2 May 2008
|Norway
|
|
|10 September 2009
|Portugal
|
|
|12 June 2009
|Spain
|
|
|11 September 2007
|USA
|
|
|8 May 2008
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$25,000,000
Worldwide Gross
$5,796,630
Production
Millennium Films, Anonymous Content, Hygenic Productions
Also known as
Cleaner, Čistač, Cleaner - Sein Geschäft ist der Tod, El netejador, Evidências de um Crime, Le nettoyeur, Puhastaja, Sem Provas, Sin rastro alguno, Ślady zbrodni, Temizlikçi, The cleaner, Tiszta vér, Valytojas, Zametac stop, Чиcтильщик, Чистачът, Чистильник, 클리너, ザ・クリーナー 消された殺人, 追兇線索