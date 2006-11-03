Menu
6.7 IMDb Rating: 6.4
Unknown

Unknown 18+
Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2006
Online premiere 12 June 2039
World premiere 3 November 2006
Release date
16 August 2007 Russia
16 August 2007 Belarus
15 February 2007 Germany
13 April 2007 Great Britain
16 August 2007 Kazakhstan
3 November 2006 USA
16 August 2007 Ukraine
Budget $3,700,000
Worldwide Gross $3,419,456
Production Rick Lashbrook Films, Eleven Eleven Films
Also known as
Unknown, 5 нeизвестных, Agnostoi, Bilinmeyen, Blackout, Emlékezetkiesés, Estranhos, Identità sospette, Inconnus, Mentes en blanco, Nežinomybė, Nieznani, Os Desconhecidos, Teadmatuses, Unknown - Paljastavat muistijäljet, unknown アンノウン, Άγνωστοι, Отвлечени, П'ятеро невідомих
Director
Simon Brand
Cast
James Caviezel
James Caviezel
Greg Kinnear
Greg Kinnear
Bridget Moynahan
Bridget Moynahan
Barry Pepper
Barry Pepper
Jeremy Sisto
Jeremy Sisto
6.7
6.4 IMDb
mEGAMEN 2 April 2015, 12:51
Полная Шляпа ...вообще не интересный...ОоООоЧень скучный...чуть не уснул...или уснул...✊
