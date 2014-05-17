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Poster of Breathe
7.1
Breathe - Trailer
Kinoafisha Films Breathe
7.1

Breathe

, 2014
Respire
France / Drama / 18+
Trailers
Poster of Breathe
7.1
Breathe - Trailer
Breathe  Trailer

Synopsis

Charlie is an average French suburban teenager, but when she becomes fast friends with Sarah, the rebellious new girl at school, she discovers there's nothing average about how she feels.

Cast

Lou de Laâge
Lou de Laâge
Sarah
Roxane Duran
Roxane Duran
Victoire
Alejandro Albarracín
Radivoje Bukvic
Le père de Charlie
Isabelle Carr&#233;
Isabelle Carré
Vanessa - la mère de Charlie
Marie Denarnaud
Marie Denarnaud
Joséphine Japy
Joséphine Japy
Charlie
Claire Keim
Laura
Thomas Solivérès
Thomas Solivérès
Gastine
Camille Claris
Camille Claris
Delphine
Louka Meliava
Lucas
Louis Greenberg
Louise
Director Mélanie Laurent
Writer Julien Lambroschini, Anne-Sophie Brasme, Mélanie Laurent
Composer Marc Chouarain
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2014
Online premiere 1 September 2014
World premiere 17 May 2014
Release date
22 January 2015 Russia Арена 18+
22 January 2015 Belarus
12 November 2014 Belgium
8 October 2015 Brazil 16
20 May 2015 Colombia
25 June 2015 Denmark
12 November 2014 France
13 November 2014 Greece
22 January 2015 Kazakhstan
10 July 2015 Mexico
9 October 2015 Norway
19 February 2016 Poland
14 May 2015 Portugal
12 November 2014 Switzerland 14
11 September 2015 USA
22 January 2015 Ukraine
Worldwide Gross $1,158,695
Production Move Movie, Gaumont, Mely Productions
Also known as
Respire, Breathe, Respira, Diši, Lélegezz!, Oddychaj, Pust, Træk vejret, Δύο ανάσες, Я дышу, 呼吸 友情と破壊, 呼吸 ―友情と破壊, 呼吸 -友情と破壊

Film rating

7.1
Rate 18 votes
7 IMDb
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Updated 24 April 2026

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