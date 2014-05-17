Film details
Country
France
Runtime
1 hour 31 minutes
Production year
2014
Online premiere
1 September 2014
World premiere
17 May 2014
Release date
|22 January 2015
|Russia
| Арена
|18+
|22 January 2015
|Belarus
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|12 November 2014
|Belgium
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|8 October 2015
|Brazil
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|16
|20 May 2015
|Colombia
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|25 June 2015
|Denmark
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|12 November 2014
|France
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|13 November 2014
|Greece
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|22 January 2015
|Kazakhstan
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|10 July 2015
|Mexico
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|9 October 2015
|Norway
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|19 February 2016
|Poland
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|14 May 2015
|Portugal
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|12 November 2014
|Switzerland
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|14
|11 September 2015
|USA
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|22 January 2015
|Ukraine
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Worldwide Gross
$1,158,695
Production
Move Movie, Gaumont, Mely Productions
Also known as
Respire, Breathe, Respira, Diši, Lélegezz!, Oddychaj, Pust, Træk vejret, Δύο ανάσες, Я дышу, 呼吸 友情と破壊, 呼吸 ―友情と破壊, 呼吸 -友情と破壊