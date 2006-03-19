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Poster of Ice Age 2: The Meltdown
7.4
Ice Age 2: The Meltdown - Trailer
Kinoafisha Films Ice Age 2: The Meltdown
7.4

Ice Age 2: The Meltdown

, 2006
Ice Age 2: The Meltdown
USA / Comedy, Family, Animation / 18+
Trailers
Poster of Ice Age 2: The Meltdown
7.4
Ice Age 2: The Meltdown - Trailer
Ice Age 2: The Meltdown  Trailer

Cast

Ray Romano
Ray Romano
Manny
John Leguizamo
John Leguizamo
Sid
Denis Leary
Denis Leary
Diego
Will Arnett
Will Arnett
Lone Gunslinger Vulture
Queen Latifah
Queen Latifah
Ellie
Chris Wedge
Chris Wedge
Scrat
Jay Leno
Fast Tony
Josh Peck
Josh Peck
Eddie
Seann William Scott
Seann William Scott
Crash
Denny Dillon
Peter Ackerman
Dung Beetle Dad
Director Carlos Saldanha
Writer Peter Gaulke, Gerry Swallow, Jim Hecht
Composer Will Edwards, John Powell
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2006
World premiere 19 March 2006
Release date
30 March 2006 Russia 6+
30 March 2006 Argentina
30 March 2006 Armenia
6 April 2006 Australia
6 April 2006 Austria
30 March 2006 Belarus
29 March 2006 Belgium
31 March 2006 Brazil
31 March 2006 Bulgaria
29 March 2006 Canada
6 April 2006 Chile
9 June 2006 China
7 April 2006 Colombia
13 April 2006 Croatia
14 April 2006 Cyprus
6 April 2006 Czechia
7 April 2006 Denmark
30 March 2006 Dominican Republic
31 March 2006 Ecuador
5 April 2006 Egypt
7 April 2006 Estonia
31 March 2006 Finland
5 April 2006 France
6 April 2006 Germany
7 April 2006 Great Britain
6 April 2006 Greece
13 April 2006 Hong Kong
30 March 2006 Hungary
7 April 2006 Iceland
21 April 2006 India
29 March 2006 Indonesia
7 April 2006 Ireland
4 April 2006 Israel
21 April 2006 Italy
29 March 2006 Jamaica
22 April 2006 Japan
30 March 2006 Kazakhstan
12 April 2006 Kuwait
14 April 2006 Latvia
13 April 2006 Lebanon
7 April 2006 Lithuania
19 June 2007 Madagascar
30 March 2006 Malaysia
31 March 2006 Mexico
29 March 2006 Netherlands
6 April 2006 New Zealand
12 May 2006 North Macedonia
7 April 2006 Norway
31 March 2006 Panama
6 April 2006 Peru
29 March 2006 Philippines
31 March 2006 Poland
30 March 2006 Portugal
30 March 2006 Puerto Rico
31 March 2006 Romania
30 March 2006 Serbia
30 March 2006 Singapore
6 April 2006 Slovakia
13 April 2006 Slovenia
31 March 2006 South Africa
20 April 2006 South Korea
31 March 2006 Spain
31 March 2006 Sweden
7 April 2007 Switzerland
1 April 2006 Taiwan
6 April 2006 Thailand
5 April 2006 Trinidad and Tobago
14 April 2006 Turkey
12 April 2006 UAE
31 March 2006 USA
30 March 2006 Ukraine
30 March 2006 Uruguay
7 April 2006 Venezuela
1 June 2007 Viet Nam
MPAA PG
Budget $80,000,000
Worldwide Gross $667,318,416
Production Twentieth Century Fox Animation, Blue Sky Studios
Also known as
Ice Age: The Meltdown, Ice Age 2: The Meltdown, La era de hielo 2, Ice Age 2, Ледниковый период 2: Глобальное потепление, A Era do Gelo 2, A Idade do Gelo 2: Descongelados, Alex 8: The Meltdown, Asre Yakhbandan 2, Buz Devri 2: Erime Başlıyor, Buz dövrü 2: Qlobal istiləşmə, Doba ľadová 2: Odmäk, Doba ledová 2: Obleva, Epoca de gheață 2: Dezghețul, Epoka e Akullnajave: Shkrirja, Epoka lodowcowa 2: Odwilż, I epohi ton pagetonon 2: I apopsyxi, Ice Age 2 - Jäätikkö sulaa, Ice Age 2 - Jetzt taut's, Ice Age 2: El desglaç, Ice Age 2: El deshielo, Ice Age 2: På tynd is, Idan ha'kerah 2, Istid 2 - Istiden har aldri vært hetere, Jääaeg 2 - Suur sula, Jégkorszak 2. - Az olvadás, Kỷ Băng Hà 2: Băng Tan, L'Âge de glace 2, L'era glaciale 2 - Il disgelo, L'ère de glace 2: La fonte, La Edad de Hielo 2, La Era de Hielo 2 en 3D, La era de hielo 2: El deshielo, La era del hielo 2, Ledena doba 2, Ledeno doba 2: Zatopljenje, Ledus laikmets 2: Atkusnis, Ledynmetis 2, Ledynmetis 2: eros pabaiga, Muzlik davri 2, Muzlik davri 2: Jazirama issiq, Η εποχή των παγετώνων 2: Η απόψυξη, Ледена епоха 2: Разтопяването, Ледено доба 2: Отапање, Льодовиковий період 2, Льодовиковий період 2: Глобальне потепління, Мұз дәуірі 2: Ғаламдық жылыну, बर्फीली दुनिया, アイス・エイジ2, 冰原歷險記2, 冰川时代2：融冰之灾, 冰河世紀2, Doba ledová 2, Jääaeg 2, 冰河世纪2, 冰河世纪2：消融, Buz Dövrü 2: Ərimə Başlayır, Ice Age 2 - The Meltdown, Ledeno doba 2: Otapanje, A Era do Gelo 2 - O Degelo, Epoka Lodowcowa: Odwilż, L Age de Glace 2, გამყინვარების ხანა: დნობა, 冰川时代2, 冰河世纪2：融冰之灾, Ice Age 2 El Deshielo The Meltdown, Ice Age 2 The Meltdown, Ice Age 2: istiden har aldrig varit hetare, Ice Age The Meltdown, Ísöld 2: Hlákan, العصر الجليدي: الذوبان, 冰原历险记2

Cartoon rating

7.4
Rate 89 votes
6.8 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  1101 In the Comedy genre  239 In the Family genre  131 In the Animation genre  183 In films of USA  678 In films of 2006  17
Updated 18 November 2025

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Ice Age 2: The Meltdown - Trailer
Ice Age 2: The Meltdown Trailer
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soundtrack Ice Age 2: The Meltdown
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