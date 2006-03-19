Also known as

Ice Age: The Meltdown, Ice Age 2: The Meltdown, La era de hielo 2, Ice Age 2, Ледниковый период 2: Глобальное потепление, A Era do Gelo 2, A Idade do Gelo 2: Descongelados, Alex 8: The Meltdown, Asre Yakhbandan 2, Buz Devri 2: Erime Başlıyor, Buz dövrü 2: Qlobal istiləşmə, Doba ľadová 2: Odmäk, Doba ledová 2: Obleva, Epoca de gheață 2: Dezghețul, Epoka e Akullnajave: Shkrirja, Epoka lodowcowa 2: Odwilż, I epohi ton pagetonon 2: I apopsyxi, Ice Age 2 - Jäätikkö sulaa, Ice Age 2 - Jetzt taut's, Ice Age 2: El desglaç, Ice Age 2: El deshielo, Ice Age 2: På tynd is, Idan ha'kerah 2, Istid 2 - Istiden har aldri vært hetere, Jääaeg 2 - Suur sula, Jégkorszak 2. - Az olvadás, Kỷ Băng Hà 2: Băng Tan, L'Âge de glace 2, L'era glaciale 2 - Il disgelo, L'ère de glace 2: La fonte, La Edad de Hielo 2, La Era de Hielo 2 en 3D, La era de hielo 2: El deshielo, La era del hielo 2, Ledena doba 2, Ledeno doba 2: Zatopljenje, Ledus laikmets 2: Atkusnis, Ledynmetis 2, Ledynmetis 2: eros pabaiga, Muzlik davri 2, Muzlik davri 2: Jazirama issiq, Η εποχή των παγετώνων 2: Η απόψυξη, Ледена епоха 2: Разтопяването, Ледено доба 2: Отапање, Льодовиковий період 2, Льодовиковий період 2: Глобальне потепління, Мұз дәуірі 2: Ғаламдық жылыну, बर्फीली दुनिया, アイス・エイジ2, 冰原歷險記2, 冰川时代2：融冰之灾, 冰河世紀2, Doba ledová 2, Jääaeg 2, 冰河世纪2, 冰河世纪2：消融, Buz Dövrü 2: Ərimə Başlayır, Ice Age 2 - The Meltdown, Ledeno doba 2: Otapanje, A Era do Gelo 2 - O Degelo, Epoka Lodowcowa: Odwilż, L Age de Glace 2, გამყინვარების ხანა: დნობა, 冰川时代2, 冰河世纪2：融冰之灾, Ice Age 2 El Deshielo The Meltdown, Ice Age 2 The Meltdown, Ice Age 2: istiden har aldrig varit hetare, Ice Age The Meltdown, Ísöld 2: Hlákan, العصر الجليدي: الذوبان, 冰原历险记2

More