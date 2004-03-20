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Poster of Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed
6.1
Kinoafisha Films Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed
6.1

Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed

, 2004
Scooby Doo 2: Monsters Unleashed
USA / Comedy, Family, Adventure / 18+
Poster of Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed
6.1

Cast

Freddie Prinze Jr.
Freddie Prinze Jr.
Fred
Sarah Michelle Gellar
Sarah Michelle Gellar
Daphne
Linda Cardellini
Linda Cardellini
Velma
Seth Green
Seth Green
Patrick Wisely
Peter Boyle
Old Man Wickles
Alicia Silverstone
Alicia Silverstone
Heather
Kevin Durand
Kevin Durand
Matthew Lillard
Matthew Lillard
Shaggy
Tim Blake Nelson
Tim Blake Nelson
Jacobo
Neil Fanning
Scooby-Doo
Pat O'Brien
Pat O'Brien
Director Raja Gosnell
Writer William Hanna, Joseph Barbera, James Gunn
Composer David Newman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2004
World premiere 20 March 2004
Release date
29 April 2004 Russia 0+
1 April 2004 Argentina
1 April 2004 Australia
2 April 2004 Austria
14 April 2004 Bahrain
29 April 2004 Belarus
24 March 2004 Belgium
2 April 2004 Brazil
2 April 2004 Bulgaria
26 March 2004 Canada
2 April 2004 Chile
22 April 2004 Czechia
26 March 2004 Denmark
7 April 2004 Egypt
9 April 2004 Estonia
9 April 2004 Finland
7 April 2004 France
24 June 2004 Georgia
1 April 2004 Germany
2 April 2004 Great Britain
2 April 2004 Greece
8 April 2004 Hong Kong
8 April 2004 Hungary
2 April 2004 Iceland
23 April 2004 India
3 April 2004 Indonesia
2 April 2004 Ireland
1 April 2004 Israel
16 April 2004 Italy
16 October 2004 Japan
29 April 2004 Kazakhstan
28 April 2004 Kuwait
29 April 2004 Lebanon
26 March 2004 Malaysia
31 March 2004 Mexico
7 April 2004 Netherlands
1 April 2004 New Zealand
26 March 2004 Norway
2 April 2004 Panama
1 April 2004 Peru
24 March 2004 Philippines
2 April 2004 Poland
25 March 2004 Portugal
26 March 2004 Puerto Rico PG
26 March 2004 Singapore
1 April 2004 Slovakia
8 April 2004 Slovenia
2 April 2004 South Africa
30 April 2004 South Korea
2 April 2004 Spain
26 March 2004 Sweden
7 April 2004 Switzerland
26 March 2004 Thailand
16 April 2004 Turkey
9 April 2004 UAE
26 March 2004 USA
29 April 2004 Ukraine
2 April 2004 Venezuela
MPAA PG
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $181,239,132
Production Warner Bros., Mosaic
Also known as
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Film rating

6.1
Rate 23 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3174 In the Comedy genre  854 In the Family genre  315 In the Adventure genre  601 In films of USA  1911 In films of 2004  48
Updated 19 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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